Rugby World Cup – O’Shea ha scelto i 31 convocati per i Mondiali 2019 | “è stata la cosa

Fonte : sportfair

(Di domenica 18 agosto 2019) Per O’Shea la scelta più difficile di sempre: stilata la lista dei 31per idiConor, Commissario Tecnico della Nazionale Italiana, ha ufficializzato oggi, all’indomani del Cattolica Test Match di San Benedetto contro la Russia, la lista dei 31 giocatoriper laCupin calendario in Giappone a partire dal prossimo 20 settembre. Italpress Scelte, quelle del CT Azzurro, arrivate dopo due mesi intensi di allenamenti tra Pergine Valsugana – quartier generale dell’Itala partire dal 2 giugno scorso – Parma e Treviso, con i giocatori divisi nelle strutture delle due franchigie federali, nei momenti in cui non erano in calendario raduni in Trentino, per proseguire il programma di allenamenti personalizzato studiato dallo staff tecnico della Nazionale. Due i test match disputati, contro Irlanda e Russia, in ...

BenettonRugby : Congratulazioni ai 15 Leoni convocati dalla Nazionale Italiana per la Rugby World Cup 2019! ??… - Rugbymeet : Conor O’Shea sulle convocazioni Mondiali ?? “scegliere i 31 giocatori è stata la cosa più dura che ho fatto…” Tutti… - obalafakuma : RT @Rugbymeet: ?????? Ecco i 31 Azzurri che Conor O’Shea si porterà al Mondiale in Giappone ?? -