Rugby | Test Match estivi 2019 | contro la Russia l’Italia che vorremmo vedere contro

Rugby – Una buona italia batte la Russia nel Cattolica Test Match di oggi a San Benedetto del Tronto : Tanta ItalRugby a San Benedetto del Tronto: gli azzurri battono 85-15 la Russia nel Cattolica Test Match Una grandissima prova di squadra dell’italia a San Benedetto del Tronto. Gli Azzurri allo Stadio Riviera delle Palme superano 85-15 la Russia nel Cattolica Test Match, seconda partita dell’ItalRugby in preparazione della Rugby World Cup 2019. Sblocca il risultato la Russia che al primo affondo conquista un calcio piazzato che Gaysin ...

Rugby - Test Match estate 2019 : la Russia dura 20' - l’Italia si diverte e la annichilisce. 85-15 per gli azzurri : L’avversario, a dirla tutta, era davvero di livello bassissimo, ma la performance è stata eccellente, di quelle che difficilmente siamo abituati a vedere. La Russia, 20ma nel ranking mondiale, a sfidare l’Italia, 13ma nella classifica ma abituata ad affrontare rivali di tutt’altro valore. Secondo Test Match estivo per la Nazionale azzurra di Rugby, in preparazione in vista dei Mondiali: arriva una vittoria davvero nettissima ...

LIVE Italia-Russia 85-15 Rugby - Test Match 2019 in DIRETTA : test convincente degli azzurri a San Benedetto del Tronto! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La nostra DIRETTA LIVE testuale termina qui, grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata da parte di OA Sport. FINITA! Italia batte Russia 85-15. 83′ Soddisfazione personale anche per Canna che passa centralmente e poi converte per il 85-15. 82′ Ultima mischia per l’Italia in zona d’attacco. 80′ Kushnarev inquadra i pali, 78-15 per la nostra ...

LIVE Italia-Russia 78-8 Rugby - Test Match 2019 in DIRETTA : azzurri dominanti contro i sovietici! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 76′ Canna realizza una trasformazione difficilissima, 78-8 per l’Italia! 74′ MINOZZI! Gli azzurri non vogliono fermarsi e continuano a martellare con l’ennesima meta sulla corsia destra. 73′ Rimessa per l’Italia ad un passo dalla linea di meta, altra grande occasione per i nostri ragazzi. 71′ Sempre azzurri nei 22 avversari, secondo tempo ancora più a ...

LIVE Italia-Russia 64-8 Rugby - Test Match 2019 in DIRETTA : azzurri dominanti contro i sovietici! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 66′ Accenno di rissa a centro area, per fortuna l’intervento dell’arbitro placa gli animi e si torna a giocare. 64′ Polledri finta centralmente e buca la linea di difesa russa, poi però l’azzurro spreca con un passaggio in avanti. 62′ Canna non centra i pali per pochissimo. 60′ Minozzi indomabile! Cavalcata trionfale dell’azzurro, il più attivo ...

LIVE Italia-Russia 52-8 Rugby - Test Match 2019 in DIRETTA : azzurri dominanti contro i sovietici! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 55′ Ottima difesa italiana che soffre bene per un paio di minuti prima di uscire dalla zona pericolosa. 53′ Girandola di cambi per entrambe le squadre. 52′ Momento confuso della gara, con un paio di turnover per parte. Si riparte con possesso russo non lontano dalla linea di meta. 49′ Ennesima trasformazione di giornata di Allan che sta avendo un gran da fare: 52-8 per ...

LIVE Italia-Russia 38-8 Rugby - Test Match 2019 in DIRETTA : dominio degli azzurri nel primo tempo! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 41′ Allan calcia male, la prima frazione si chiude 38-8 per l’Italia! 40′ azzurri insaziabili! Magnifico Steyn che spezza la catena difensiva russa e serve un cioccolatino ad Hayward per il 38-8. 39′ Trasformazione semplice per Allan e 33-8 per l’Italia! 38′ Confermata la meta di Minozzi che ci porta sul 31-8. 37′ Minozzi realizza una meta di ...

LIVE Italia-Russia 26-8 Rugby - Test Match 2019 in DIRETTA : Bellini vola sull’out di destra e realizza due mete consecutive! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 31′ Momento di flessione dell’Italia che si fa rubare il pallone a terra. 29′ Allan stavolta non può sbagliare! 26-8 per gli azzurri che stanno dominando, com’era prevedibile alla vigilia. 28′ BelliniIIIIIIIIIIII!! vola L’AZZURRO SULLA destra! Cavalcata solitaria per il 24-8. 26′ Allan non riesce a convertire da posizione defilata, sempre 19-8 in ...

LIVE Italia-Russia 19-8 Rugby - Test Match 2019 in DIRETTA : Bellini vola sull’out di destra! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 26′ Allan non riesce a convertire da posizione defilata, sempre 19-8 in nostro favore. 25′ BelliniIIII!! Splendido raggruppamento degli azzurri che poi cambiano il campo trovando lateralmente Bellini che deve solo appoggiare il 19-8. 23′ Altro fallo della Russia, ci avviciniamo alla linea di meta. 22′ In avanti dei sovietici, mischia per gli azzurri. 20′ Non ...

LIVE Italia-Russia 7-3 Rugby - Test Match 2019 in DIRETTA : straordinaria meta di Morisi trasformata da Allan! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13′ Stavolta non centra i pali Gaisin, si resta sul 7-3. 12′ Collassa la mischia azzurra che regala l’opportunità alla Russia di andare di nuovo per i pali. 11′ Mischia per l’Italia in seguito ad un in avanti dei russi. 9′ Allan trasforma! 7-3 per la nostra Nazionale che ha subito reagito. 8′ metaAAAAAA!!! straordinaria cavalcata centrale di Morisi che ...

LIVE Italia-Russia 0-3 Rugby - Test Match 2019 in DIRETTA : punizione di Gaisin che sblocca la partita : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4′ punizione per la Russia che decide di andare per i pali: Gaisin non sbaglia e porta i suoi in vantaggio per 3-0. 3′ Penalità inflitta all’Italia, i russi calciano in fallo laterale guadagnando un sacco di campo. 1′ Buona partenza degli azzurri che rubano subito il pallone agli avversari. INIZIA LA partita! 18:22 Arrivato il momento degli inni nazionali: si parte con ...

LIVE Italia-Russia Rugby - Test Match 2019 in DIRETTA : azzurri - serve una vittoria con ampio scarto : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Presentazione della partita – A che ora inizia e su che canale vedere in tv gratis e in chiaro Italia-Russia – La Russia ai raggi X – La formazione degli azzurri Salve a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE Testuale di Italia-Russia, secondo Test Match della Nazionale italiana di rugby in preparazione alla Coppa del Mondo. A San Benedetto del Tronto gli azzurri cercano una ...

Rugby - Test Match 2019 oggi : orari e programma di sabato 17 agosto. Come vederli in tv e streaming : Preparatevi ad assistere ad una giornata storica per il Rugby: oltre ai quattro Test Match in programma, oggi si giocherà a sfida ritorno della Bledisloe Cup, con l’Australia che deve difendere il 47-26 della gara d’andata, ma anche in caso di ampio successo della Nuova Zelanda, oggi Galles-Inghilterra potrebbe valere il numero uno mondiale, interrompendo il regno degli All Blacks, che dura ininterrottamente dal 16 novembre 2009. Il ...

Rugby - Sergio Parisse : “Rispetto per la Russia. Dobbiamo testarci per arrivare al massimo al Mondiale” : È l’atteso ritorno in campo del capitano Sergio Parisse: domani in campo per uno dei Test Match estivi della Nazionale italiana di Rugby, allo Stadio Riviera delle Palme di San Benedetto del Tronto, gli azzurri e la Russia. Squadra guidata da Conor O’Shea che vuole ovviamente il successo partendo da favorita. Il commento del numero 8 azzurro al termine della consueta Captain’s Run: “Abbiamo rispetto per la Russia squadra che di certo ...