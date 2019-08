Rugby – Parisse al quinto Mondiale | Zanni riconquista l’azzurro | le emozioni dei due

Rugby - Mondiali 2019 : i convocati dell’Italia. O’Shea ufficializza i 31 azzurri - 23 i debuttanti. Sergio Parisse alla quinta partecipazione : Dopo la brillante vittoria contro la Russia di ieri, il commissario tecnico della Nazionale italiana di Rugby Conor O’Shea ha emesso la lista dei 31 convocati (dei quali ben 23 saranno debuttanti) per la Rugby World Cup 2019 che si disputerà in Giappone dal 20 settembre. Andiamo, quindi, a conoscere l’elenco dei giocatori che prenderanno il via per il Paese del Sol Levante, dopo la scrematura dei 44 iniziali. Il capitano, ovviamente, ...

Diretta/ Italia Russia - risultato 14-8 - streaming video Rai : Parisse! - Rugby - : Diretta Italia Russia streaming video e tv Rai: in campo per la partita di rugby, test-match in vista dei Mondiali in Giappone, oggi 17 agosto 2019,.

Rugby - Sergio Parisse : “Rispetto per la Russia. Dobbiamo testarci per arrivare al massimo al Mondiale” : È l’atteso ritorno in campo del capitano Sergio Parisse: domani in campo per uno dei Test Match estivi della Nazionale italiana di Rugby, allo Stadio Riviera delle Palme di San Benedetto del Tronto, gli azzurri e la Russia. Squadra guidata da Conor O’Shea che vuole ovviamente il successo partendo da favorita. Il commento del numero 8 azzurro al termine della consueta Captain’s Run: “Abbiamo rispetto per la Russia squadra che di certo ...

Rugby – Domani la sfida tra Italia e Russia - Parisse lancia la carica : “non ci regaleranno nulla sul campo” : Le sensazioni di Sergio Parisse alla vigilia del Cattolica Test Match contro la Russia in programma Domani pomeriggio Una calda giornata di sole ha fatto da sfondo al Captain’s Run della Nazionale Italiana Rugby che nel pomeriggio di Domani alle 18.25 affronterà la Russia nel Cattolica Test Match in programma allo Stadio Riviera delle Palme di San Benedetto del Tronto, secondo test in preparazione della Rugby World Cup. La partita sarà ...