Roma e Juventus vincono in amichevole | solo un pari per il Milan

Dzeko rompe lo stallo e rinnova con la Roma. Inter spiazzata - si complica il piano della Juventus : Diciassette giorni nel calciomercato sono un' eternità. Tanti ne sono ancora disponibili, da oggi al 2 settembre, giorno della chiusura. È un tempo utile per chiudere sia le trattative possibili, sia quelle che ad oggi sembrano impossibili. Ma, considerando la particolarità della sessione in corso i

Mercato Juventus - Rugani verso l’addio : tra Roma e Monaco - i dettagli : Mercato Juventus – Ormai è chiaro, nonostante l’arrivo del suo ex maestro Sarri, Daniele Rugani non rientra nei piani della Juventus e davanti a una buona offerta verrà ceduto dai bianconeri senza troppi rimpianti. Il suo trasferimento alla Roma, ventilato per settimane, sembra però definitivamente saltato per volontà dello stesso Rugani che non sarebbe stato convinto dalla proposta giallorossa. Mercato Juventus, Rugani […] More

Mercato Juventus - asse caldo Roma-Torino : pronta una maxi operazione : Mercato Juventus – La Juventus di Maurizio Sarri inizia a prendere forma. Come chiesto dal Mister però, ci sono prima delle cessioni da fare, cessioni che stanno rallentando il Mercato bianconero. Il tecnico ex Napoli ha chiesto almeno 6 cessioni alla società: i cosi detti esuberi. Tra questi giocatori, oltre a Matuidi, Mandzukic ed eventualmente […] More

Icardi aspetterà la Juventus un’altra settimana - poi prenderà in considerazione Napoli e Roma : Mauro Icardi aspetterà la Juventus solo un’altra settimana, poi prenderà in considerazione le offerte di Napoli e Roma Mauro Icardi non rientra più nei progetti dell’Inter: l’argentino è un epurato di Antonio Conte che non cambierà idea su questo aspetto e attende che si sblocchi una volta per tutta la trattativa per la cessione che, nelle idee nerazzurre, dovrebbe portare tra i 75 e gli 80 milioni nelle casse. La ...

Juventus - non solo Higuain : altro affare in arrivo con la Roma : Juventus – Dopo la mancata cessione all’Arsenal, per Daniele Rugani resta viva la possibilità di lasciare la Juventus in questa sessione di mercato. L’affare Spinazzola-Luca Pellegrini testimonia l’ottimo rapporto esistente tra i Romanisti che sono alla ricerca di un centrale dopo la cessione di Manolas al Napoli, e di un attaccante che possa sostituire Dzeko, con Higuain sempre nel […] More

Juventus - possibile addio di Rugani : il giocatore potrebbe dire sì alla Roma : La Juventus prosegue la sua preparazione estiva, dopo la sconfitta nell'ultima partita di International Champions Cup contro l'Atletico Madrid. Un match che ha messo in evidenza come il lavoro di Sarri nel settore avanzato stia dando già i suoi frutti: lo dimostrano i numerosi tiri effettuati dai bianconeri (più di 25) ma restano alcune lacune nella retroguardia, con il lavoro del tecnico toscano che riguarderà soprattutto la fase ...

CorSport : Per Hysaj Roma favorita ma si fa avanti la Juventus : Per Hysaj tutte le strade portano a Roma, scrive il Corriere dello Sport. I giallorossi sono dati per favoriti nella trattativa per il terzino. Ma potrebbero anche dirottare verso Torino, dove c’è Sarri, che da sempre è un suo estimatore. Ieri le voci hanno fatto filtrare proprio la sensazione che la Juve intenda cercare l’albanese. L'articolo CorSport: Per Hysaj Roma favorita ma si fa avanti la Juventus sembra essere il primo su ilNapolista.

Icardi ha in testa solo la Juventus - l’argentino per adesso rifiuta Napoli e Roma : cosa manca per l’affare con i bianconeri : Icardi vuole la Juventus. E’ appena iniziata una settimana decisiva per il futuro dell’attaccante argentino, il tempo stringe ed è necessario trovare una soluzione per il calciatore dell’Inter. La situazione è abbastanza chiara, Icardi vuole la Juventus e ha intenzione di vestirsi di bianconero per la prossima stagione e per adesso ha rispedito al mittente le altre proposte, il club nerazzurro vorrebbe venderlo alla Roma ...

Juventus - Rugani verso la Roma : bocciato da Sarri - cifre e dettagli! : Juventus – La Juventus sarà protagonista nelle ultime settimane di calciomercato soprattutto per quanto riguarda le cessioni. Uno tra i giocatori da piazzare è senza dubbio Daniele Rugani, primo obiettivo della Roma per la difesa di Fonseca. A riferire le ultime di mercato per la Juventus è Sportitalia. Maurizio Sarri ha avuto un colloqui con Daniele Rugani, spiegandogli che è fuori dal suo progetto e le motivazioni […] More

Juventus - in stand by l'affare Icardi : Wanda Nara potrebbe virare su Roma e Napoli : In questa sessione di mercato c'è un tormentone che, molto probabilmente, durerà fino al 2 settembre: il caso Mauro Icardi. L'argentino, ai ferri corti con l'Inter dal 13 febbraio, data in cui è stato privato della fascia di capitano, ora è stato relegato fuori rosa e privato della maglia numero nove che è stata data al nuovo attaccante Romelu Lukaku, soffiato alla Juventus in extremis. È chiaro che i nerazzurri vogliono solo cedere la 'bocca di ...

Marcelo : “Juventus - la Champions è possibile. Fonseca porta novità a Roma” : Quasi 500 partite con la maglia del Real Madrid. Ha raccolto l’eredità di Roberto Carlos e non lo ha fatto rimpiangere. Stiamo parlando, ovviamente, di Marcelo, che ha concesso un’intervista a “La Gazzetta dello Sport”. Il terzino brasiliano è stato spesso paragonato al connazionale e come Roberto Carlos poteva arrivare in Italia. «Roberto Carlos è stato un crack, ma nella mia testa non mi c’è mai stata questa ...

Calcio femminile - Serie A 2019-2020 : svelato il calendario. Si parte con Roma-Milan - esordio morbido per la Juventus : Il Calcio femminile torna a bussare alle porte degli italiani. Dopo l’ottima prova della Nazionale azzurra di Milena Bertolini, spintasi fino ai quarti di finale iridati, il “Pallone in rosa” è nuovamente protagonista grazie alla presentazione del calendario di Serie A 2019-2020. Si partirà dal 14 settembre e sarà, anche in ambito femminile, la Juventus a difendere il titolo ottenuto l’anno passato. La Vecchia Signora si ...

Sfida a tre per Hysaj del Napoli : sul terzino ci sono Roma - Tottenham e Juventus : La Juventus prosegue il suo lavoro sul mercato alla ricerca dei rinforzi ideali al gioco di Maurizio Sarri. L'esigenza principale della dirigenza bianconera resta la cessione degli esuberi, per alleggerire la rosa ma anche per sistemare il bilancio. sono tanti a rischio cessione: da Perin a Joao Cancelo, ai centrocampisti Khedira e Matuidi, fino ad arrivare a Higuain, Mandzukic e Dybala. Ufficializzata la cessione di Kean all'Everton, si ...

Calciomercato Juventus - Higuain-Roma in stand-by per colpa di CR7 : Calciomercato Juventus – Gonzalo Higuain rimane l’obiettivo numero uno della Roma per rinforzare il proprio attacco. L’argentino, tornato alla Juventus dopo il prestito al Chelsea, potrebbe lasciare ancora una volta Torino visto che i bianconeri al momento sono al lavoro per cercare di arrivare a Romelu Lukaku, attaccante belga del Manchester United. Come riportato su ‘Calciomercato.it’ il nome del Pipita resta ...