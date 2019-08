Risultati Coppa Italia | il programma completo del terzo turno | la Fiorentina rimonta il

Risultati Coppa Italia Serie C - il Bari perde ed esce : il programma completo e le classifiche aggiornate : Risultati Coppa Italia Serie C, ricco il programma odierno per quanto riguarda la competizione relativa alla terza Serie Italiana. Dopo l’unico match di ieri, con la Pistoiese vittoriosa in casa della Pianese ma comunque fuori, tante le gare di oggi. La prima partita ha visto soccombere in casa l’Albinoleffe, sconfitta in casa dal Lecco. Clamorosa eliminazione del Bari, sconfitta di misura in casa di un Avellino ancora in ...

Risultati Coppa ITALIA SERIE C/ Diretta gol live score : al via i primi incontri! : RISULTATI COPPA ITALIA SERIE C: Diretta gol live score delle partite, in programma oggi 18 agosto 2019. Ecco i primi verdetti!

Risultati Coppa Italia Serie C - tante gare oggi : il programma completo e le classifiche aggiornate : Coppa Italia Serie C, ricco il programma odierno per quanto riguarda la competizione relativa alla terza Serie Italiana. Dopo l’unico match di ieri, con la Pistoiese vittoriosa in casa della Pianese ma comunque fuori, tante le gare previste per oggi, tra il pomeriggio e la serata. Ecco il programma completo. SABATO 17 AGOSTO 2019 GIRONE D PIANESE – PISTOIESE 0-2 Classifica: Pontedera 4, Pistoiese 3, Pianese 1. Qualificata: ...

Risultati Coppa Italia - il programma completo del terzo turno : Gervinho trascina il Parma : Risultati Coppa Italia – La Coppa Italia entra nel vivo con alcune tra le squadre di Serie A che fanno il loro debutto stagionale in partite ufficiali. Ad aprire è stata Genoa-Imolese finita 4-1. Parma-Venezia finisce 3-1, il resto del turno nel ricco programma della domenica. Spiccano Fiorentina-Monza, Perugia-Brescia, Cagliari-Chievo e Crotone-Sampdoria. Il programma completo. terzo turno Coppa Italia, I Risultati Venerdì ore ...

Risultati Coppa Italia - il programma completo del terzo turno : apre Genoa-Imolese : Risultati Coppa Italia – La Coppa Italia entra nel vivo con alcune tra le squadre di Serie A che fanno il loro debutto stagionale in partite ufficiali. Ad aprire sarà Genoa-Imolese, oggi alle ore 20:30. Parma-Venezia si gioca sabato alle 18, il resto del turno nel ricco programma della domenica. Spiccano Fiorentina-Monza, Perugia-Brescia, Cagliari-Chievo e Crotone-Sampdoria. Il programma completo. terzo turno Coppa Italia, I ...

Nuoto - Coppa del Mondo Singapore 2019 : Risultati 15 agosto. Santo Condorelli e Nicolò Martinenghi sul podio! : Inizia con i due italiani sul podio l’ultima delle tappe del primo “cluster” di Coppa del Mondo di Nuoto in Estremo Oriente. Si gareggia a Singapore, con buona parte dei protagonisti dei primi due appuntamenti e l’Italia si prende altri due risultati di prestigio con il secondo posto di Nicolò Martinenghi nei 100 rana e il terzo di Santo Condorelli nei 50 stile libero. Vladimir Morozov impone la sua legge nella gara più ...

Risultati Coppa Italia Serie C/ Diretta gol live score : vince l'Arzignano! : Risultati Coppa Italia Serie C: la Diretta gol live score delle partite messe in calendario oggi 14 agosto 2019, per la fase a gironi del torneo.

Coppa Italia - i Risultati del secondo turno : Nel fine settimana le squadre di Serie B hanno fatto il loro ingresso nel tabellone, con qualche sconfitta inaspettata

Risultati Coppa Italia - i finali : impresa del Monza - clamorosa eliminazione del Cosenza : Coppa Italia – La competizione entra nel vivo. Fanno il loro ingresso nel secondo turno le squadre di Serie B. Ad aprire la giornata è stato l’Ascoli che ha dominato in lungo ed il largo contro la Pro Vercelli, 5-1 il risultato finale che non lascia dubbi sull’andamento dell’incontro. Il resto del turno si gioca domenica, nel primo match tutto facile per lo Spezia contro la Pro Patria, finisce sul risultato di 5-0, ...

Risultati Coppa Italia Serie C/ Diretta gol live score : bene Como e Teramo! : Risultati Coppa Italia Serie C: la Diretta gol live score delle partite, in programma oggi domenica 11 agosto 2019, per la fase a gironi.