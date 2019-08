Riccardo Fogli smentisce tutto con un video | “Non è vero…”

Riccardo Fogli - nessun addio alla tv : il cantante interviene : Riccardo Fogli non lascia la televisione: il cantante pubblica un video messaggio e chiarisce tutto Riccardo Fogli vuole davvero lasciare la televisione? Ebbene proprio il cantante svela la verità al suo pubblico, dopo essersi trovato di fronte a diverse notizie che lo vedono protagonista. In questi giorni, infatti, si parlava del suo presunto addio al […] L'articolo Riccardo Fogli, nessun addio alla tv: il cantante interviene proviene da ...

Riccardo Fogli - dopo l’esperienza all’Isola dei Famosi annuncia : “Lascio la tv” : dopo quanto accaduto durante la sua partecipazione all’Isola dei Famosi, Riccardo Fogli ha preso una pausa di riflessione in cui ha deciso di lasciare la tv. Ad annunciarlo è stato lo steso ex cantante dei Pooh in un’intervista al settimanale Di Più: “Sì voglio lasciare la televisione, al massimo accetterò di cantare in qualche programma di musica, un mordi e fuggi. Ho già dato!”, ha detto Fogli. “A darmi dolore è ...

Karin Trentini scrive a Bettarini/ La moglie di Riccardo Fogli 'Ghezzal è in Algeria' : La moglie di Riccardo Fogli, Karin Trentini, commenta il post di Stefano Bettarini su Instagram e svela che: 'Ghezzal è il Algeria'