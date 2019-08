Rex Dasher al volante della Porsche Mission E

Fonte : motorinolimits

(Di domenica 18 agosto 2019) LaE ha un ruolo di spicco nel nuovo film d’animazione per famiglie PLAYMOBIL: THE MOVIE. La concept car è il prototipoprima vettura esclusivamente elettrica, la Taycan, che verrà presentata nel mese di settembre. Nel lungometraggio, l’agente segreto Rexguida unaE bianca. Il film sarà proiettato in … L'articolo RexalE MotoriNoLimits Auto, F1, motori, turismo, stili di vita.