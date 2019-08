Renzi | Rispetto alla sguaiata schizofrenia di Salvini rimpiango Berlusconi

Fonte : blogo

(Di domenica 18 agosto 2019) “svela le carte”, titola oggi in prima pagina il Giornale che ha intervistato l’ex premier ed ex segretario Pd, il quale ha messo il cappello sull’eventuale governo istituzionale che potrebbe uscire dcrisi di governo aperta e poi almeno in parte "ritrattata" da Matteo. Zingaretti: 'Lega e M5s fanno pace in nome delle poltrone? Noi pronti al voto senza paura' "La posizione del Pd è chiara: no a governicchi per fare la manovra e basta" Ipotesi, quella del governo istituzionale o di scopo, che secondoavrebbe quantomeno il pregio di non far andare l’Italia in recessione. Il segretario Pd Nicola Zingaretti però ha avvertito che un governicchio pensato solo per fare la manovra finanziaria e traghettare il paese verso il voto sarebbe un assist ae ai guai che la maggioranza giallo-verde ha ...

