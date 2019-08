Quell' Italia ipocrita che perdona solo i colpevoli

Nuova scossa al nord Italia : epicentro vicino a Quello del terremoto del 1918 : Poche ore fa, precisamente alle 00:01 di questa notte, 18 agosto 2019, una scossa di magnitudo 3.6 della scala Richter è stata registrata al nord Italia, nella zona dell'Appennino centro-settentrionale. In particolare, ad essere colpito, è stato il settore tosco-emiliano, fra le province di Forlì-Cesena, Arezzo e Firenze. Il sisma, conseguente al terremoto di magnitudo 3.7 della scala Richter, avvenuto poche ore fa - precisamente alle ore 18:52 ...

Vela - Olimpiadi Tokyo 2020 : gli equipaggi dell’Italia già qualificati e le speranze rimaste a Quelli (per ora) esclusi : È già passato poco più di un anno da quell’8 agosto 2018 in cui Benedetta Di Salle e Alessandra Dubbini riuscirono a regalare all’Italia il primo pass in assoluto per i Giochi Olimpici di Tokyo 2020 nella classe 470 femminile. Nei giorni successivi le imbarcazioni azzurre impegnate nei Mondiali a classi unificate di Aarhus (Danimarca) garantirono altre cinque carte olimpiche per il Bel Paese in attesa di provare a rimpinguare il ...

TONY RENIS/ L'Elvis Presley italiano e Quella critica a Claudio Baglioni : TONY RENIS, l'artista considerato L'Elvis Presley italiano si confrontò per tutta la carriera con il diverso, ma altrettanto famoso, Domenico Modugno.

Giro d’Italia 2020 - le anticipazioni sul percorso. Le località già sicure e Quelle probabili. Torna lo Zoncolan? : Come sarà il percorso del Giro d’Italia 2020? Quali saranno le città che verranno attraversate dalla carovana nel prossimo mese di maggio? Dove vedremo passare la Corsa Rosa e dove si deciderà la classifica generale? Siamo nel bel mezzo dell’estate ma è proprio in questo periodo, quando mancano ancora nove mesi al grande evento, che si inizia a disegnare il tracciato per la prestigiosa corsa a tappe e si chiudono gli accordi con le ...

FINANZA/ Oro - la fine della tregua mette a rischio Quello degli italiani : Il Central bank gold agreement non verrà rinnovato. Questo spingerà Bankitalia a vendere le riserve auree, che non saranno più degli italiani

Riforma della giustizia - Di Maio : “Dalla Lega troppi no” e Salvini : “È acqua - non è Quello che gli italiani si aspettano” : Dopo le polemiche dei giorni scorsi un altro tema mette a confronto duramente i due vicepremier. “Sto sentendo troppi no dalla Lega, mi auguro che arrivi qualche sì” dice Luigi Di Maio, a margine dell’evento per i navigator ai giornalisti che gli chiedono se accetterà un’approvazione della Riforma della giustizia con la formula salvo intese. “È sicuramente una proposta che si deve approvare in consiglio dei ministri e non vedo ...

Vacanze con il cane all'estero e in Italia - tutto Quello che c'è da sapere prima di partire : Le Vacanze con il cane richiedono una preparazione seria. Dai documenti da portare con sé alla sistemazione di trasporto durante il viaggio, fino al check up pre partenza dal veterinario. Avere con sé fido è fonte di gioia per tutta la famiglia, ma l'imprevisto è sempre dietro l'angolo. Ecco dunque i consigli per le perfette Vacanze con il cane di Alessia Borloni, Senior Category Manager di Maxi Zoo, la più ...

Carceri - rapporto Antigone : “Quelle italiane sono le più sovraffollate d’Europa”. Diminuiscono i detenuti stranieri : Le Carceri italiane sono le più sovraffollate dell’Unione europea. Ad affermarlo è il nuovo rapporto dell’associazione Antigone, “Numeri e criticità delle Carceri italiane nell’estate 2019”. Al 30 giugno 2019 i detenuti presenti nelle 190 Carceri italiane erano 60.522. Negli ultimi sei mesi sono cresciuti di 867 unità e di 1.763 nell’ultimo anno. Se dovesse continuare così, in quattro anni l’Italia si ritroverà ...

Il debito pubblico francese ha superato Quello italiano - ma non significa quel che pensate : La Francia non è "peggio" dell'Italia: perché si parla di debito "assoluto" e perché il paese è considerato stabile e sicuro

L’uso dei farmaci in Italia : quali sono i più prescritti e Quelli a maggiore impatto sulla spesa convenzionata : Nel 2018 sono state consumate 1.572 dosi di farmaci al giorno ogni 1.000 abitanti (ovvero, considerando anche i consumi in ospedale e quelli a carico del cittadino, in media ogni soggetto, inclusi i bambini, ha assunto al giorno circa 1,6 dosi di farmaco), il 72,3% delle quali erogate a carico del Servizio Sanitario Nazionale (SSN), mentre il restante 27,7% è relativo a dosi di medicinali acquistati direttamente dal cittadino (acquisto privato ...

La beffa della Carta di identità elettronica : in Italia mesi di attesa e Salvini lancia Quella per i residenti all'estero : Si potrà chiedere direttamente ai consolati intanto a Milano se ne riparla a settembre, a Roma ci vogliono 4 mesi, a Torino 3

La migliore rete in Italia è ancora Quella di Vodafone - mentre Iliad fa passi avanti : La rete mobile Vodafone risulta ancora una volta la migliore secondo la classifica nPerf, che tiene conto di velocità, latenza, tasso di successo e non solo: nel primo semestre del 2019 l'operatore rosso ha superato di poco TIM e staccato Wind Tre e Iliad. L'articolo La migliore rete in Italia è ancora quella di Vodafone, mentre Iliad fa passi avanti proviene da TuttoAndroid.

Alitalia - Atlantia e il bilanciamento degli interessi in Fiumicino con Quelli del vettore di nuovo al bivio : Dopo oltre due anni di gestione commissariale dell’Alitalia in crisi, che ha migliorato i conti ma certo non risanato la gestione, sembra ormai prossimo il completamento della cordata di nuovi azionisti, assemblata dal gruppo Fs. Ma, indipendentemente dalla possibile composizione, che cosa si apprestano a fare i futuri gestori per conseguire l’equilibrio economico-finanziario dell’azienda e la sua sostenibilità futura? Le indicazioni che sono ...