Quel paesino carino intravisto sulla strada delle vacanze non lo sai ma sta morendo 

(Di domenica 18 agosto 2019) C'è un pezzo d'Italia che muore portandosi dietro la sua identità. Èla parte dello stivale fatta di piccoli borghi, spesso arroccati in montagna, dove i bambini non nascono, i servizi diminuiscono e, senza lavoro, non si può far altro che andare via. Questi piccoli centri tornano di solito in vita ad agosto quando l'arrivo dei villeggianti e degli oriundi anima le case lasciate d'inverno alla polvere. Ma il traffico estivo è soltanto una breve parentesi. Come risulta evidente nel resto dell'anno, la maggior parte dei paesini italiani, in particolare il 72,9% su 5.500, è in contrazione demografica. E in cinque anni, dal 2012 al 2017, questi borghi sono stati lasciati da circa 300 mila abitanti, una popolazione pari, ad esempio, all'intera città di Catania. A dirlo è l'Anci, l'Associazione nazionale comuni italiani, che con il suo atlante monitora lo stato demografico dei piccoli ...

