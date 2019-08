Private Loving sarà il nuovo singolo di Rihanna dal prossimo album reggae?

Fonte : optimaitalia

(Di domenica 18 agosto 2019) Mentre l'attesa per l'annuncio dell'uscita sul mercato si fa sempre più lunga, spunta un titolo inedito che potrebbe essere ildiin vista del rilascio dell'annunciatodalle influenze. Non è stata ancora annunciata una data d'uscita per il disco a cui la popstar barbadiana sta lavorando ormai da oltre due anni, mentre più di tre ne sono passati dall'ultimo progetto in studio, ANTI, risalente al 2016. Nel frattempo, la cantante ha realizzato linee di cosmetici, collezioni di lingerie e fondato un proprio marchio di lusso che racchiude le sue diverse attività imprenditoriali, oltre a dedicarsi come sempre alla beneficenza con la sua associazione caritatevole Clara Lionel Foundation. Qualcosa però sembra muoversi anche sul fronte discografico, dopo mesi di stasi e diversi potenziali titoli di nuovi brani circolati in rete:, infatti, non ha ...

OptiMagazine : #PrivateLoving sarà il nuovo singolo di #Rihanna dal prossimo album reggae? -