Premier League | allo Sheffield basta Lundstram | battuto di misura il Crystal Palace

VIDEO – Pépé - che numero in Premier League : VIDEO Pépé – L’Arsenal, tramite il proprio profilo Twitter, ha pubblicato un VIDEO del talento ivoriano in cui, molto velocemente, riesce a girarsi e puntare la porta, facendo anche tunnel all’avvrsario. VIDEO Pépé – L’ex attaccante del Lille, vicinissimo al Napoli nella sessione di mercato ancora in corso, si è esibito in un numero da top player Watch out when Nico's about… NUTS! ...

Risultati Premier League – Vince il Liverpool - ma che errore di Adrian! Bene Everton e Norwich [FOTO e VIDEO] : Vittoria con il brivido per il Liverpool nella seconda giornata di Premier League contro il Southampton. Al St. Mary’s finisce 1-2, con il clamoroso errore di Adrian (In basso il VIDEO del clamoroso errore di Adrian) che regala il gol ai padroni di casa. Altri quattro match giocati alle 16, in attesa della super sfida tra Manchester City e Tottenham alle 18,30. SOUTHAMPTON-Liverpool 1-2 – Reds che soffrono tremendamente nel ...

Premier League - Manchester City-Tottenham in diretta su Sky Sport : dove vedere Manchester City-Tottenham Tv streaming. La Premier League è giunta già alla seconda giornata e dopo il big match dell’esordio tra Manchester United e Chelsea, vinto brillantemente dai Red Devils, ecco un’altra gara che si preannuncia interessante: a scendere in campo saranno i campioni in carica del Manchester City e il Tottenham. Dove vedere […] L'articolo Premier League, Manchester City-Tottenham in diretta su Sky ...

Calcio in tv - le partite su Sky il 16 - 17 - 18 e 19 agosto : Premier League e Bundesliga : Ecco le partite in tv su Sky nel weekend 16-19 agosto Seconda giornata di Premier League con big match Manchester City – Tottenham sabato 17 alle 18:30 Inizia la Bundesliga su Sky Bayern Monaco-Herta Berlino venerdì alle 20:30 Ricco weekend di Calcio estero con la seconda giornata di Premier League e la prima di Bundesliga. Rigioca subito sabato pomeriggio il Liverpool dopo la Supercup di mercoledì (il Chelsea è impegnato domenica) ma il ...

Premier League - Manchester United da impazzire : Chelsea umiliato - 4-0! [FOTO] : Si sono giocate altre partite importanti valide per la Premier League, nel primo match successo in trasferta dell’Arsenal che ha ottenuto tre punti preziosi sul campo del Newcastle, poi il big match tra Manchester United e Chelsea, partita che ha regalato spettacolo, emozioni e colpi di scena. Lezione da parte dei Red Devils che hanno dominato in lungo ed in largo, il risultato di 4-0 lascia pochi dubbi sull’andamento ...

Premier League – Mourinho non ha dubbi : “anche le riserve del City possono vincere il titolo” : Mourinho non ha dubbi: l’analisi del tecnico portoghese sulla Premier League E’ iniziata la stagione 2019/2020 di Premier League. Josè Mourinho ha voluto dire la sua sul nuovo campionato, lasciando tutti a bocca aperta per le sue affermazioni: “chi può vincere la Premier League? Quattro squadre. Manchester City, Tottenham, Liverpool e…le riserve del Manchester City. Ieri ho visto la panchina del Manchester City, ...

Risultati Premier League - il campionato dell’Arsenal inizia con il botto : pareggio tra Leicester e Wolves [FOTO] : Risultati Premier League – Si sono giocate altre due partite importanti valide per la prima giornata della Premier League, il campionato ha già regalato grande spettacolo. inizia alla grande l’Arsenal, la squadra di Emery ha vinto con il minimo sforzo sul difficile campo del Newcastle, i Gunners si candidano ad una stagione da protagonista, decide una rete del solito attaccante Aubameyang al 58′, un risultato giusto per ...

Premier League - il razzismo è social! La rabbia di Troy Deeney : “mi chiamano ‘scimmia’ nei commenti - ma se li segnalo…” : Troy Deeney denuncia di aver subito atti di razzismo via social: la stella del Watford ha segnalato decine e decine di commenti, ma Twitter, Instagram e Facebook non sembrano prendere provvedimenti Fin troppo spesso, purtroppo, il calcio deve avere a che fare con la piaga del razzismo. Striscioni, cori, ululati e chi più ne ha più ne metta, comportamenti meschini e rivoltanti che prendono di mira giocatori dal colore della palle differente ...

Risultati Premier League - il Tottenham ribalta l’Aston Villa : esordio ok [FOTO] : Risultati Premier League – L’avvio di Premier League è stato entusiasmante, la stagione è iniziata e le prime partite hanno regalato spettacolo, emozioni e colpi di scena. Una squadra che si candida ad essere grande protagonista è sicuramente il Tottenham, gli Spurs sono reduci soprattutto da una Champions League impressionante ed adesso hanno intenzione di alzare l’asticella anche in campionato. L’avvio però non è ...

Premier League - goleada del Manchester City contro il West Ham : i tifosi degli Hammers la prendono con ironia : Il Manchester City passeggia sul West Ham e conclude la partita con un secco 5-0. In Gol Gabriel Jesus, Sterling con una tripletta intervallata da Aguero su rigore. Gli Hammers, che hanno messo a segno una dispendiosa campagna acquisti, non sono riusciti a tenere testa ai Citizens e sui social si sono scatenati i commenti ironici. “Il solito vecchio West Ham”, scrive un utente. “Bello vedere come pagano tutte queste spese ...

Risultati Premier League - esordio con pari per Moise Kean : clamoroso tonfo del Watford : Risultati Premier League – Dopo i successi rotondi di Liverpool (4-1 al Norwich) e West Ham (0-5 al West Ham) si sono giocate 4 importanti gare della prima giornata di Premier League. A chiudere il sabato sarà Tottenham-Aston Villa, in programma alle 18:30. BOURNEMOUTH-SHEFFIELD UTD (1-1) – Gioca meglio lo Sheffield Utd nel primo tempo. La squadra neopromossa va vicina al gol in più circostanze. Ramsdale salva prima su ...

Premier League - il Manchester City annienta il West Ham : Guardiola risponde subito a Klopp : I citizens asfaltano senza problemi il West Ham, vincendo 5-0 in trasferta e rispondendo al 4-1 di ieri del Liverpool Il Liverpool chiama e il Manchester City risponde, gli uomini di Guardiola infatti asfaltano 5-o il West Ham nella prima giornata della nuova Premier League. Debutto semplice per i citizens, che passano subito in vantaggio con Gabriel Jesus, che sblocca il risultato dopo venticinque minuti di gioco. Per gustarsi il ...