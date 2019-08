Perché la morte di un dugongo dovrebbe preoccuparci Ora

Fonte : huffingtonpost

(Di domenica 18 agosto 2019) Può darsi che abbiate letto la notizia delladi Mariam, la femmina diche non è sopravvissuta all’infezione da plastiche ingerite. Anche se la specie è lontana da quelle a noi familiari, le immagini che la ricordano come una creatura affettuosa erano diventate un simbolo della difesa della natura dalla plastica. Come lei, sono sempre di più le creature che al mondo patiscono il problema al punto da soccomberne. Senza uscire dal Mediterraneo, pensiamo ai capodogli che spesso si arenano moribondi sulle nostre spiagge.Il problema tocca anche noi. Non è più questione di tempo. Stiamo già mangiando plastica. L’abbiamo assunta in dosi non letali, ma l’effetto lo misureremo solo tra qualche anno.Ogni settimana ne ingeriamo cinque grammi, la quantità di una carta di credito. A denunciare la circostanza ...

