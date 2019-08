Per Lozano visite mediche martedì Giovedì la presentazione

Calciomercato Napoli – E’ fatta Per Lozano : mercoledì le visite mediche : E’ quasi fatta per Lozano al Napoli: mercoledì le visite mediche Manca ancora qualche piccolo dettaglio ma sembra che per Lozano sia ormai fatta: il calciatore del Psv sarà un giocatore del Napoli e arriverà martedì a Roma per poi sottoporsi alle visite mediche mercoledì mattina a Villa Stuart. Sembrano risolti dunque i problemi legati ai diritti d’immagine, che impedivano al Napoli di concludere l’accordo. Tra domani e ...

E’ fatta Per Lozano al Napoli - arriva la conferma social su Twitter : Lozano Napoli – Il direttore responsabile di Napolimagazine Antonio Petrazzuolo, ha ricevuto una conferma sul proprio profilo instagram direttamente dalla moglie di Hirving Lozano Lozano Napoli – A riferirlo è lo stesso Antonio Petrazzuolo tramite Twitter: arriva anche la conferma della moglie di Lozano sul mio profilo Instagram @Napolimagazine pic.Twitter.com/ELArHMbOCF — Antonio Petrazzuolo (@apetrazzuolo) August 17, ...

Il Psv aspetta il bonifico del Napoli. Poi via libera Per Lozano : Per lasciar partire Lozano verso Napoli il Psv attende solo il bonifico da parte del club partenopeo. Lo scrive il portale olandese ED.nl. Solo dopo aver ricevuto il pagamento, il club olandese libererà l’attaccante messicano per dargli la possibilità di effettuare le visite mediche necessarie a formalizzare il suo passaggio in azzurro. Intanto, Lozano si allena con la squadra. E’ possibile che lo farà per tutti i giorni che seguono. ...

Lozano al Napoli : 40 milioni al PSV e 4 - 5 al messicano. Manca la commissione Per Raiola : Affare chiuso con il PSV per Lozano. De Laurentiis può ritenersi soddisfatto per aver chiuso l’ennesimo colpo di mercato tra quelli che il Napoli aveva messo in programma. Manca ancora l’ufficialità che dovrebbe arrivare dopo ferragosto, ma intanto trapelano le cifre per il messicano. Cifre contratto Lozano-Napoli, stabiliti i bonus Nella riunione operativa che si è tenuta ieri all’Hotel Vesuvio si è discusso anche della ...

Dopo Lozano si lavora Per la punta : Giuntoli ha bloccato Llorente! : Raggiunto l’accordo tra Hirving Lozano e il Napoli. Ora si lavora per la punta centrale. Nella giornata di ieri è stato raggiunto l’accordo ADL e Mino Raiola per Hirving Lozano. La settimana prossima arriverà anche la firma sui contratti. Secondo La Gazzetta dello Sport, l’offerta di ingaggio del Napoli è stata aumentata di 500mila euro l’anno rispetto ai 4 milioni di partenza. Tale cifra ha risolto il problema dei ...

Napoli-Lozano - affare definito 42 milioni al Psv Per l?esterno : Lozano, affare fatto. Questo quanto riportato da Sky Sport nelle ultime ore dopo un lunedì di lavoro tra le parti. Il Napoli ha messo il piede sull?acceleratore in queste ore, di rientro...

Mercato Napoli - dopo Lozano il Napoli affonderá su Icardi - ecco quale potrebbe essere la chiave Per l’argentino : Hirving Lozano e il Napoli si abbracceranno presto. Carlo Ancelotti è pronto ad accogliere l’attaccante messicano che aveva ammirato da opinionista tv la scorsa estate. Il viaggio di Mino Raiola per incontrare Aurelio De Laurentiis è servito per limare i dettagli di una trattativa che Giuntoli a Montecarlo aveva già avanzato. Raiola però ha discusso anche di Lorenzo Insigne. L’agente sá di un forte interesse per Mauro Icardi, ...

Calciomercato Napoli – Accordo con il PSV Per Lozano : resta il nodo sui diritti d’immagine - si inserisce il Monaco… : Il Napoli ha trovato l’Accordo con il PSV per Hirving Lozano su una base di 42 milioni, manca ancora quello sui diritti d’immagine con il giocatore: il Monaco prova ad inserirsi Il Napoli ha trovato l’Accordo con il PSV per Hirving Lozano. La conferma arriva dall’esperto di mercato Gianluca Di Marzio che dà l’Accordo siglato sulla base di 42 milioni di euro da versare in più tranche al club olandese. restano invece da limare gli ultimi ...

Napoli - quasi fatta Per Lozano del Psv : lo zampino di Raiola - affare da 80 milioni : Un affare da 80 milioni. Fumata bianca per Hirving Lozano al Napoli. Secondo quanto riporta Gazzetta.it si è concluso positivamente l'incontro tra Aurelio De Laurentiis e Andrea Chiavelli, rispettivamente patron e ad degli azzurri, e Mino Raiola, agente dell'esterno messicano del Psv Eindhoven. Al c

Lozano al Napoli : Psv verso il Sì/ Vertice Raiola-De Laurentiis anche Per Icardi : Lozano vicinissimo al Napoli: Vertice ok tra Giuntoli, De Laurentiis e Mino Raiola, si è parlato anche di Icardi. Le alternative e la pista Llorente

Radio Kiss Kiss Napoli – Raiola a Napoli non solo Per Lozano - nuova veste per l’italo-olandese : La redazione di Radio Kiss Kiss Napoli lancia un’indiscrezione in merito alla presenza di Raiola a Napoli. Radio Kiss Kiss Napoli – Secondo l’emittente Radiofonica, l’incontro tra il Napoli e Mino Raiola non ha avuto solo Hirving Lozano come tema centrale. Nel summit sembrerebbe emerso che l’agente possa fare da intermediario nella trattativa per portare Mauro Icardi a Napoli. Continua a leggere su ...

Lozano Napoli – Il Napoli suPera lo scoglio diritti d’immagine con una strategia precisa : Stando a quanto riportato dalla redazione di Tuttomercatoweb, Hirving Lozano sarà ingaggiato a breve dal Napoli. superati i problemi sui diritti d’immagine. Lozano Napoli – Il rilancio sull’ingaggio è stata la chiave di volta per superare le difficoltà emerse per chiudere il passaggio del messicano al Napoli. Il Napoli garantirà 4 milioni netti più bonus a stagione all’attaccante classe ’95. superato ...

Alvino : Tutto ok Per Lozano. Si limano i dettagli : Il giornalista di Tv Luna Carlo Alvino, voce molto vicina al club di De Laurentiis pubblica su Twitter un aggiornamento sul vertice in corso tra il presidente, Chiavelli e Raiola per Lozano. De Laurentiis e il procuratore si sono già incontrati ieri sera e questa mattina hanno continuato a lavorare per raggiungere un accordo sui diritti di immagine del messicano. Ai due si è aggiunto, nel corso della mattinata, anche Chiavelli, l’uomo ...

Lozano-Napoli - ci siamo! Raiola incontra ADL Per limare gli ultimi dettagli : Il Mattino: “Napoli ad un passo da Hirving Lozano”. Raiola a Napoli si è incontrato con De Laurentiis Tra il Napoli e Hirving Lozano sembra ormai tutto fatto. Lo scrive l’edizione odierna de Il Mattino: “Succede tutto nella serata di ieri, tra le 20.50 e le 21: Mino Raiola, proveniente con un aereo privato da Nizza, atterra all’aeroporto di Napoli, trovando ad accoglierlo anche un autista pronto a scortarlo per ...