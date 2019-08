Ora ci sono i pinguini gay che adottano le uova

Ciclismo -Elia Viviani si gode la maglia di campione europeo : “oggi sono ancOra più motivato” : Elia Viviani motivato e felice: le parole del ciclista italiano della Deceuninck Quick Step ad una settimana dalla vittoria agli Europei di Ciclismo E’ passata una settimana dalla vittoria di Elia Viviani agli Europei di Ciclismo 2019. Il corridore italiano della Deceuninck Quick Step può finalmente indossare adesso la sua nuova maglia da campione europeo, che indosserà nelle prossime competizioni, partendo dalla Classica di Amburgo, ...

La Lega pensa a 'congelare' la mozione di sfiducia a Conte. Ora tutti gli scenari sono aperti : Il premier Giuseppe Conte per ora non ha fatto sapere cosa fare dopo le comunicazioni che farà al Senato e alla Camera. Ma - secondo quanto sostengono fonti parlamentari della maggioranza - il presidente del Consiglio non sarebbe propenso a cambiare rotta. Ovvero indietro non si torna, Salvini si è comportato in modo sleale, deve essere lui a scusarsi e a rivedere la sua strategia. Tuttavia il vicepremier Salvini lascia che sia proprio il ...

Come si sono conosciute le coppie di celebrities più innamOrate di sempre : Ashton Kutcher e Mila KunisTom Brady e Gisele BundchenAlex Rodriguez e Jennifer LopezBlake Lively e Ryan ReynoldsJessica Alba e Cash WarrenDavid e Victoria BeckhamJustin Timberlake e Jessica BielMandy Moore e Taylor GoldsmithTom Hanks e Rita WilsonKristen Bell e Dax ShepardSarah Jessica Parker e Matthew BroderickMeryl Streep e Don GummerSerena Williams e Alexis OhanianNeil Patrick Harris e David BurtkaIl Principe William e Kate MiddletonAmy ...

Richard Gere ci fa (ancOra) la predica : "Su Open Arms ci sono angeli" : Andrea Riva ? Le vacanze del buonista GereL'attore ripete di voler stare dalla parte di migranti e volontari delle ong: "Queste persone sono angeli" Diviso tra barche e barconi, Richard Gere torna a fare la predica all'Italia e, in particolare, al ministro dell'Interno Matteo Salvini. L'attore infatti è tornato sulla questione Open Arms e, durante un'intervista a Sky Tg24, ha detto: "Queste persone sono angeli. Persone ...

Gli account Xiaomi sono Ora più sicuri grazie all’autenticazione a due fattori : Xiaomi introduce finalmente l'autenticazione a due fattori (2FA) per gli account Mi, che aumenta la sicurezza e riduce sensibilmente la possibilità di accessi non autorizzati. L'articolo Gli account Xiaomi sono ora più sicuri grazie all’autenticazione a due fattori proviene da TuttoAndroid.

Benedetta Rinaldi - la conduttrice di Unomattina esclusa dai palinsesti Rai : “L’ho scoperto dai giornali - Ora sono disoccupata con un figlio” : Benedetta Rinaldi, storico volto Rai di Unomattina e La Vita in Diretta Estate, è stata esclusa dopo 15 anni dai palinsesti di Viale Mazzini. A 38 anni, si trova così disoccupata e in un’intervista al settimanale Nuovo si è sfogata contro questa decisione. “È stato un vero colpo. Ora sono disoccupata e messa all’angolo. Non avevo un contratto pluriennale, per carità, ma almeno avrei voluto ricevere una telefonata per essere ...

Kimi Raikkonen - il pilota di F1 rivela : “Sono stato ubriaco per 16 giorni di fila. Bere e fumare ha certamente migliOrato la mia vita” : “Sì, sono stato ubriaco per sedici giorni di fila. Io non ricordo quel periodo del 2013, fra il Gp del Bahrain e quello di Barcellona, ma altri lo hanno fatto per me. Abbiamo girato l’Europa e abbiamo trascorso un periodo bellissimo. A mio parere è quasi normale, è giusto si faccia ciò che diverte di più. Bere e fumare ha certamente migliorato la mia vita“. A rivelarlo è Kimi “iceman” Raikkonen, il pilota di Formula 1 ex ...

Migranti - la testimonianza del sopravvissuto salvato da Malta : “Sono morti in 14 mentre intorno navi ed elicotteri ci ignOravano” : “Eravamo in 15 su un gommone e solo io sono vivo. Dio ha mandato i maltesi a salvarmi”. Mohammed Adam Oga è rimasto undici giorni alla deriva in mare, ha visto morire, giorno dopo giorno, i suoi compagni di viaggio, tra cui una donna incinta. Quando le Forze armate maltesi lo hanno salvato, lo hanno trovato svenuto sul corpo di un altro migrante, morto, nella barca con cui hanno tentato la traversata del Mediterraneo. ...

WTA Cincinnati – SonOra ripassata di Svetlana Kuznetsova a Sloane Stephens : la russa vince in 53 minuti! : Ha bisogno di appena 53 minuti Svetlana Kuznetsova per battere Sloane Stephens: la tennista russa si impone in 2 set sull’americana Bastano 53 minuti a Svetlana Kuznetsova per staccare il pass valevole per i quarti di finale dell’ATP di Cincinnati. La tennista russa, scivolata alla posizione numero 153 del ranking mondiale femminile, che di certo non ne rispecchia il talento, ha superato in 2 set l’americana Sloane Stephens. Nonostante il ...

Gli utenti Instagram possono Ora segnalare i contenuti falsi : Da oggi, gli utenti di Instagram possono segnalare i contenuti che ritengono falsi e il social network proverà comprendere meglio come si comporta la disinformazione L'articolo Gli utenti Instagram possono ora segnalare i contenuti falsi proviene da TuttoAndroid.

Alessia Fabiani dopo l'addio alla tv : Ora sono mamma single... : L'ex letterina di Passaparola ha rilasciato alcune dichiarazioni sul ritiro dal mondo dello showbiz e sulla sua vita privata. Molti telespettatori continuano a ricordarla per il suo inconfondibile sorriso. Ma Alessia Fabiani ha deciso di ritirarsi dal mondo del piccolo schermo, dopo essere stata una delle letterine più amate di Passaparola, il quiz-show condotto da Gerry Scotti.\\ E in un'intervista concessa a Chi magazine, il ...

Agrigento - la spiaggia di Eraclea Minoa è scomparsa : “150 metri cancellati dall’erosione”. Stanziati 4 milioni - ma i lavori sono ancOra al palo : Eraclea Minoa, località di mare dell’Agrigentino, sta per scomparire. La splendida spiaggia, sito di interesse comunitario, a causa dell’erosione costiera si è ridotta di circa 200 metri negli ultimi 30 anni. Secondo i geologi i problemi sono dovuti alla cementificazione nei letti dei fiumi che si è perpetrata negli anni, oltre alla costruzione del vicino porto di Siculiana. I lidi sono così diventati palafitte e anche i turisti sono ...

A San Severo sequestrate le macchine dei capOrali - ma loro sono fuggiti nelle campagne : Intercettati dalla polizia durante i controlli. A Canosa, invece, i carabinieri hanno denunciato un 36enne per sfruttamento: faceva lavorare a nero tre immigrati