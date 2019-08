Open Arms | Spagna offre porto Algeciras per sbarco | ma la ong rifiuta | “Quasi mille

Migranti : caso Open Arms - vertice in Procura ad Agrigento (2) : (AdnKronos) - Nel corso della riunione in Procura viene affrontata la novità sull'annuncio del governo spagnolo di offrire un porto sicuro alla nave della ong Open Arms. A questo punto ci potrebbero essere ulteriori sviluppi, tutti da verificare. L'indagine potrebbe subire una battuta di arresto all

Open Arms - un gruppo di migranti si getta in mare nel tentativo di raggiungere Lampedusa : Non si placa il caso della Open Arms, la nave della Ong spagnola che ormai da 18 giorni staziona nelle vicinanze dell'isola di Lampedusa. In queste ultime ore si è registrato il fermo rifiuto del ministro dell'Interno Matteo Salvini di consentire lo sbarco dei 107 migranti sulle coste italiane. In precedenza, invece, il leader della Lega, dietro esplicita richiesta del premier Giuseppe Conte, aveva acconsentito all'approdo in Italia almeno dei ...

Migranti : caso Open Arms - vertice in Procura ad Agrigento (2) : (AdnKronos) – Nel corso della riunione in Procura viene affrontata la novità sull’annuncio del governo spagnolo di offrire un porto sicuro alla nave della ong Open Arms. A questo punto ci potrebbero essere ulteriori sviluppi, tutti da verificare. L’indagine potrebbe subire una battuta di arresto all’indagine in corso. L'articolo Migranti: caso Open Arms, vertice in Procura ad Agrigento (2) sembra essere il primo su ...

Migranti : caso Open Arms - vertice in Procura ad Agrigento : Palermo, 18 ago. (AdnKronos) – vertice in Procura ad Agrigento, come apprende l’Adnkronos, per seguire gli sviluppi dell’inchiesta sulla Open Arms. Il vertice, iniziato poco dopo le 17 di oggi, è presieduto dal Procuratore capo Luigi Patronaggio, che coordina l’inchiesta per sequestro di persona e violenza privata aperta nei giorni scorsi in seguito a due esposti presentati dai legli di Open Arms e dai giuristi ...

Open Arms - Spagna offre porto di Algeciras. La Ong : "Impossibile navigare 7 giorni". Salvini : "Chi la dura la vince" : Il Premier spagnolo Pedro Sanchez oggi ha annunciato che la Spagna è pronta a offrire il porto di Algeciras per lo sbarco della Open Arms che ha ancora a bordo 107 migranti, ma Roberto Gatti, presidente della Ong, ha già risposto che da dove sono ora, ossia da Lampedusa, fino ad Algeciras ci sono sette giorni di navigazione ed è "realmente inverosimile poter viaggiare con 107 persone a bordo in queste condizioni". Ricordiamo ...

La Open Arms rifiuta il porto offerto dalla Spagna : "È troppo lontano" : Open Arms respinge l'offerta del premier spagnolo a interim, Pedro Sanchez, di recarsi al porto di Algeciras, in Andalusia, per far sbarcare i 107 migranti a bordo. Un portavoce dell'Ong, scrive El Pais, ha affermato che "la situazione è critica" e che, "dopo 17 giorni in mare, i migranti devono sbarcare e non si possono mettere a rischio con un viaggio così lungo". In un tweet, anche il fondatore dell'Ong, Oscar Camps, critica ...

Open Arms - 5 migranti si gettano in mare ma vengono recuperati : La vicenda della Open Arms si trasforma nell'ennesimo scontro politico. Il premier Giuseppe Conte scrive una seconda lettera al ministro dell'Interno Matteo Salvini chiedendo di far sbarcare subito i minori della nave della Ong spagnola ferma in mare da 17 giorni. Dalla Commissione europea, assicura Conte, "è stata confermata la disponibilità di una pluralità di Paesi europei (Francia, Germania, Lussemburgo, Portogallo, Romania e Spagna) ad ...

Sbarcati i minori dalla Open Arms - Salvini almeno 8 maggiorenni : Sono stati in 27 a sbarcare a Lampedusa dall'Open Arms. Secondo quanto riferiscono fonti del Viminale, dei migranti Sbarcati

Immigrazione : nuovo sbarco a Lampedusa mentre continua odissea Open Arms : 57 migranti sbarcati a Lampedusa. mentre continua l'odissea per i 107 naufraghi rimasti sulla Open Arms dopo lo sbarco dei 27 minori a Lampedusa.

La Spagna offre un porto alla Open Arms |No della Ong : 7 giorni in mare sono troppi |La Francia : "Accoglieremo 40 migranti" : L'organizzazione non governativa su Twitter: "Miserabile è chi utilizza 107 esseri umani senza nome per fare propaganda xenofoba e razzista"

Open Arms - la Spagna offre porto. La Francia : ne accogliamo 40 : Sull’imbarcazione, ancora alla fonda di Lampedusa, ci sono 107 migranti, a bordo da 17 giorni. Il Paese iberico ha proposto che la nave umanitaria catalana attracchi a Algeciras (per raggiungere il porto andaluso occorrerebbero almeno 7 giorni)

Open Arms - la Spagna offre un porto sicuro ma la ong rifiuta : ci vorrebbero 7 giorni. Cinque migranti si gettano in mare - salvi : Sanchez: inconcepibile la risposta di salvini. Il vicepremier: «La ong organizza crociere e decide dove sbarcare? Inaccettabile!». La Procura valuta la relazione degli ispettori saliti sulla nave. Nel Mediterraneo anche la Viking con 356 migranti

Open Arms - Spagna offre porto sicuro. Ong : viaggio troppo lungo. LIVE : Open Arms, Spagna offre porto sicuro. Ong: viaggio troppo lungo. LIVE Nella tarda mattinata cinque migranti si sono gettati in mare per cercare di raggiungere Lampedusa, ma sono stati recuperati. La Spagna ha offerto il porto di Algeciras per far attraccare la nave, ma per la ong "sette giorni di navigazione sono ...