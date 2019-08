Open arms | l' ispezione a bordo conferma l' emergenza Soluzione nelle prossime ore

Migranti : Open arms - 'Miserabile chi utilizza 107 senza nome per propaganda razzista' : Palermo, 18 ago. (AdnKronos) - "Giorno 17. Miserabile. Miserabile è chi utilizza 107 esseri umani “senza nome” e dei voluntar@ come ostaggi per fare propaganda xenofoba e razzista. Complici, tutti quelli che lo permettono e si prendono gioco del loro dolore". E' la denuncia su Twitter della ong Open

ULTIME NOTIZIE/ Oggi - ultim'ora : Open arms - 27 minori sbarcati - 18 agosto 2019 - : ULTIME NOTIZIE Oggi, ultim'ora. Sono sbarcati i 27 minori non accompagnati a bordo della Open Armas: tutti i dettagli, 18 agosto 2019,

Open arms : migranti usati per propaganda : 9.40 Al 17esimo giorno in mare senza aver avuto l'ok a sbarcare i 107 migranti che sono rimasti a bordo, l'ennesimo tweet di denuncia della Open Arms. "Giorno 17. Miserabile.Miserabile è chi utilizza 107 esseri umani'senza nome'e volontari come ostaggi per fare propaganda xenofoba e razzista.Complici tutti quelli che lo permettono e si prendono gioco del dolore",spiega il tweet. La nave è sempre davanti a Lampedusa. Nei giorni scorsi, sono ...

Open arms - i minori sbarcati : «I am happy - viva Italia». E il ragazzo eritreo batte il cinque : Alcuni sono scalzi, tre pare abbiano la scabbia, tutti sono visibilmente provati. Vengono visitati già a bordo delle motovedette e quando salgono sui furgoni dalla piccola folla di turisti parte anche l’applauso: «Benvenuti ragazzi!»

Scontro su Open arms - ma a Lampedusa gli sbarchi continuano (e le Ong non c'entrano) : La questione migranti è la punta dell'iceberg dello Scontro tutto interno al governo. Ma mentre lo stallo Open Arms non si...

Migranti : ancora una notte sulla Open arms per i 107 naufraghi - attesa per sviluppi inchiesta : Palermo, 18 ago. (AdnKronos) - ancora una notte a bordo, la sedicesima, per i 107 Migranti rimasti sulla Open Arms dopo lo sbarco dei 27 minori di ieri pomeriggio a Lampedusa. I giovanissimi sono stati portati all'hotspot di contrada Imbriacola. Uno dei minori ha deciso i non scendere dalla nave per

La resa di Salvini - i 27 minorenni scendono dalla Open Arms : Il ministro ribatte: «Decisione di ordine emozionale». L’Ue: «Prima lo sbarco, poi la distribuzione tra Paesi»

Open arms - via libera allo sbarco dei minori - Salvini : 'Ha deciso tutto Conte' : Ventisette minori sbarcano dalla Open Arms. Il ministro dell'interno, Matteo Salvini, ha ceduto alle pressioni del presidente del Consiglio Giuseppe Conte, seppur non senza polemiche. Secondo il leader della Lega 'la responsabilità è tutta del capo dello stato che, con questo gesto, ha aperto un precedente che potrebbe ritorcersi contro'. Dopo 16 giorni termina la permanenza sulla nave per i minori non accompagnati che erano a bordo. A Lampedusa ...

Ventisette minori sbarcati dalla Open Arms. Salvini : "Otto di loro sono maggiorenni” : La situazione si è sbloccata dopo la seconda lettera del Presidente del Consiglio al vice leghista. Procedura di identificazione per i giovani arrivati al molo

Migranti : in corso ispezione medico e Squadra mobile su Open Arms : Palermo, 17 ago. (AdnKronos) – E’ in corso l’ispezione sulla nave Open Arms, su disposizione della Procura di Agrigento, di una delegazione composta dal medico della Sanità marittima, da alcuni uomini della Squadra mobile di Agrigento e rappresentanti della Guardia costiera. L’ispezione è stata disposta dalla Procura di Agrigento per verificare le condizioni di salute e di igiene a bordo della nave, dove al momento ...

Open arms - dei 27 migranti fatti sbarcare perché minorenni 8 sono maggiorenni. Salvini : "Finti malati e..." : "Dopo i finti malati, i finti minorenni?". Sulla Open Arms aveva ironizzato, Matteo Salvini. E dopo neanche un'ora dal Viminale ecco arrivare una clamorosa conferma: dei 27 immigrati fatti sbarcare nel pomeriggio dalla nave della Ong ancorata davanti a Lampedusa perché minorenni, 8 si sono dichiarat