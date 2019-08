Open Arms | l' ispezione a bordo conferma l' emergenza Soluzione nelle prossime ore

Torino - la Chiesa Valdese : "Accogliamo noi i migranti della Open Arms" : Il pastore Luca Maria Negro scrive al premier Conte, al ministro Salvini e al presidente dell'Euro parlamento, Sassoli. "La nostra disponibilità è legata alla necessità di arrivare a una soluzione e un accordo europeo"

Open Arms - Salvini cambia idea e acconsente allo sbarco dei minori : Matteo Salvini fa retromarcia neanche dieci minuti dopo la diffusione della nota in cui fonti della Lega confermavano il no allo sbarco di alcuni migrante dalla Open Arms, indipendentemente dalla loro età reale o presunta. Poi, a sorpresa, cambia idea e annuncia di acconsentire suo malgrado alla richiesta di Giuseppe Conte con una dichiarazione che punta direttamente il dito contro il Presidente del Consiglio:Prendo atto che disponi che ...

Michela Murgia difende la Littizzetto sul caso Open Arms : 'Salvini - lo schifo al potere' : Continuano le polemiche a distanza sul caso Open Arms e, oltre alla dichiarazioni incrociate per via della crisi dell'esecutivo giallo-verde, anche fuori dalla politica arrivano attacchi da ogni parte. Dopo il botta e risposta tra Saviano e Salvini, recentemente abbiamo assistito anche allo scontro tra Michela Murgia e Matteo Salvini, dopo che il secondo aveva attaccato Luciana Littizzetto, invitandola a ospitare migranti a casa sua. La ...

Salvini tratta anche sui migranti : il ministro cede a Conte su Open Arms : ROMA L'ennesima puntata di una telenovela che dura da quasi venti giorni, si è conclusa ieri con 27 minorenni autorizzati a sbarcare dalla Open Arms a Lampedusa dopo che il premier...

Migranti : Open Arms - 'Miserabile chi utilizza 107 senza nome per propaganda razzista' : Palermo, 18 ago. (AdnKronos) - "Giorno 17. Miserabile. Miserabile è chi utilizza 107 esseri umani “senza nome” e dei voluntar@ come ostaggi per fare propaganda xenofoba e razzista. Complici, tutti quelli che lo permettono e si prendono gioco del loro dolore". E' la denuncia su Twitter della ong Open

Open Arms : l'ispezione a bordo conferma l'emergenza. Soluzione nelle prossime ore : La visita sulla nave ordinata dalla Procura di Agrigento conferma una situazione sanitaria insostenibile. Domani le prime iscrizioni nel registro degli indagati con l'accusa di sequestro di persona. La Ocean Viking tra Linosa e Malta con 356 persone soccorse

ULTIME NOTIZIE/ Oggi - ultim'ora : Open Arms - 27 minori sbarcati - 18 agosto 2019 - : ULTIME NOTIZIE Oggi, ultim'ora. Sono sbarcati i 27 minori non accompagnati a bordo della Open Armas: tutti i dettagli, 18 agosto 2019,

Open Arms : migranti usati per propaganda : 9.40 Al 17esimo giorno in mare senza aver avuto l'ok a sbarcare i 107 migranti che sono rimasti a bordo, l'ennesimo tweet di denuncia della Open Arms. "Giorno 17. Miserabile.Miserabile è chi utilizza 107 esseri umani'senza nome'e volontari come ostaggi per fare propaganda xenofoba e razzista.Complici tutti quelli che lo permettono e si prendono gioco del dolore",spiega il tweet. La nave è sempre davanti a Lampedusa. Nei giorni scorsi, sono ...

Migranti : Open Arms - ‘Miserabile chi utilizza 107 senza nome per propaganda razzista’ : Palermo, 18 ago. (AdnKronos) – “Giorno 17. Miserabile. Miserabile è chi utilizza 107 esseri umani ‘senza nome” e dei voluntar@ come ostaggi per fare propaganda xenofoba e razzista. Complici, tutti quelli che lo permettono e si prendono gioco del loro dolore”. E’ la denuncia su Twitter della ong Open Arms. L'articolo Migranti: Open Arms, ‘Miserabile chi utilizza 107 senza nome per propaganda ...

Open Arms - i minori sbarcati : «I am happy - viva Italia». E il ragazzo eritreo batte il cinque : Alcuni sono scalzi, tre pare abbiano la scabbia, tutti sono visibilmente provati. Vengono visitati già a bordo delle motovedette e quando salgono sui furgoni dalla piccola folla di turisti parte anche l’applauso: «Benvenuti ragazzi!»

Scontro su Open Arms - ma a Lampedusa gli sbarchi continuano (e le Ong non c'entrano) : La questione migranti è la punta dell'iceberg dello Scontro tutto interno al governo. Ma mentre lo stallo Open Arms non si...

Migranti : ancora una notte sulla Open Arms per i 107 naufraghi - attesa per sviluppi inchiesta : Palermo, 18 ago. (AdnKronos) - ancora una notte a bordo, la sedicesima, per i 107 Migranti rimasti sulla Open Arms dopo lo sbarco dei 27 minori di ieri pomeriggio a Lampedusa. I giovanissimi sono stati portati all'hotspot di contrada Imbriacola. Uno dei minori ha deciso i non scendere dalla nave per

Migranti : ancora una notte sulla Open Arms per i 107 naufraghi - attesa per sviluppi inchiesta : Palermo, 18 ago. (AdnKronos) – ancora una notte a bordo, la sedicesima, per i 107 Migranti rimasti sulla Open Arms dopo lo sbarco dei 27 minori di ieri pomeriggio a Lampedusa. I giovanissimi sono stati portati all’hotspot di contrada Imbriacola. Uno dei minori ha deciso i non scendere dalla nave per non lasciare il fratello maggiorenne, che non ha avuto l’ok per lasciare la Open Arms. Oggi, intanto, c’è attesa per ...

La resa di Salvini - i 27 minorenni scendono dalla Open Arms : Il ministro ribatte: «Decisione di ordine emozionale». L’Ue: «Prima lo sbarco, poi la distribuzione tra Paesi»