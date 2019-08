Open Arms | la Spagna offre un porto sicuro ma la ong rifiuta | ci vorrebbero 7 giorni

Open Arms - Spagna offre porto sicuro. Ong : viaggio troppo lungo. LIVE : Open Arms, Spagna offre porto sicuro. Ong: viaggio troppo lungo. LIVE Nella tarda mattinata cinque migranti si sono gettati in mare per cercare di raggiungere Lampedusa, ma sono stati recuperati. La Spagna ha offerto il porto di Algeciras per far attraccare la nave, ma per la ong "sette giorni di navigazione sono ...

Migranti : Open Arms - 'Non abbiamo rifiutato offerta ma impossibile altri sette giorni in mare' : Palermo, 18 ago. (AdnKronos) - "Non abbiamo rifiutato l'offerta della Spagna ma fatto solo presente che dopo 17 giorni in mare con 104 persone stremate e la situazione di emergenza a bordo non siamo in grado di affrontare 7 giorni di mare". Lo sottolinea la ong Open Arms in riferimento alla offerta

Open Arms - la Spagna offre un porto : la Francia accoglie 40 migranti. Ong : impossibile andare ad Algeciras : La Spagna offre il porto di Algeciras, in Andalusia, per lo sbarco dei migranti sulla nave Open Arms. Lo ha annunciato il premier spagnolo Pedro Sanchez. «Ho indicato che il porto di Algeciras...

La Spagna offre un porto alla Open Arms |No della Ong : 7 giorni in mare sono troppi : L'organizzazione non governativa su Twitter: "Miserabile è chi utilizza 107 esseri umani senza nome per fare propaganda xenofoba e razzista"

Open Arms - Spagna pronta ad accogliere migranti. Ong : "Viaggio lungo" : Open Arms, Spagna pronta ad accogliere migranti. Ong: "Viaggio lungo" Un portavoce dell'organizzazione ha affermato che "la situazione è critica" a bordo della nave, da 17 giorni bloccata al largo di Lampedusa con oltre 100 persone. Il presidente spagnolo Sanchez ha offerto il porto di Algeciras, in Andalusia, ...

Open Arms - la Spagna offre il porto di Algeciras : «Inconcepibile la risposta di Salvini». Ong : impossibile arrivare : La Spagna offre il porto di Algeciras, in Andalusia, per lo sbarco dei migranti sulla nave Open Arms. Lo ha annunciato il premier spagnolo Pedro Sanchez. «Ho indicato che il porto di Algeciras...

Open Arms - no alla Spagna : "Impossibile raggiungere il porto". Camps provoca : "Salvini - vuoi i morti?". : La Open Arms respinge l'offerta di approdo della Spagna, che aveva messo a disposizione della ong spagnola e dei suoi 107 migranti rimasti a bordo a Lampedusa il porto di Algeciras, in Andalusia. "La situazione è di emergenza umanitaria e dopo 17 giorni in mare, non sono in grado di affrontare un vi

La Spagna offre un porto alla Open Arms | Madrid : risposta di Salvini inconcepibile : L'organizzazione non governativa su Twitter: "Miserabile è chi utilizza 107 esseri umani senza nome per fare propaganda xenofoba e razzista"

Open Arms - cinque migranti si gettano in mare : recuperati e messi in salvo | Video : A bordo ci sono stati atti di concitazione, tra disperazione e rabbia, di alcuni naufraghi, con i volontari della ong che a fatica hanno riportato la calma

La Spagna ora offre un porto Ma Open Arms resta in Italia : Angelo Scarano Il premier spagnolo dà disponibilità per lo sbarco ad Algeciras. Poi mette nel mirino il vicepremier: "Risposte inconcepibili" La Spagna adesso si sveglia. Dopo aver tenuto a largo di Lampedusa la nave di Open Arms per ben 17 giorni, Madrid ha deciso di offrire un porto sicuro per lo sbarco. I migranti rimasti sulla nave dunque sbarcheranno in un porto iberico. Ad annunciare la svolta è stato il premier spagnolo Pedro ...

Open Arms - la Spagna offre un porto sicuro. Ma ci vorrebbero 7 giorni. Cinque migranti si gettano in mare - salvi : Sanchez: inconcepibile la risposta di salvini. La Procura valuta la relazione degli ispettori saliti sulla nave. Nel Mediterraneo anche la Viking con 356 migranti

Open Arms respinge offerta porto Spagna : 14.54 La nave Open Arms ha respinto l'offerta del premier spagnolo di far sbarcare i 107 migranti al porto di Algeciras, in Andalusia. Un portavoce della Ong, riferisce El Paìs, ha affermato che "dopo 17 giorni in mare, i migranti devono sbarcare".Anche il fondatore della Ong, Camps, critica la proposta: "Algeciras, il porto più lontano del Mediterraneo: 950 miglia e 5 giorni di navigazione". Intanto a bordo cresce la tensione e i volontari ...