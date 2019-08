Open Arms | gli ispettori confermano l’emergenza a bordo Nel Mediterraneo anche la nave

Salvini : Open Arms sta tenendo in ostaggio i migranti | Ong : "Miserabile chi fa propaganda razzista" :

Open Arms - ispezione conferma emergenza : 12.00 Prima notte sulla terraferma, dopo 16 trascorse in mare,per i 27 minori sbarcati ieri a Lampedusa.8 di loro si sono dichiarati maggiorenni. I ragazzi - il più piccolo ha 14 anni -si trovano nell'hot spot dell'isola.Oggi saranno sottoposti a nuovi accertamenti medici. Intanto l'ispezione disposta sulla Open Arms ha evidenziato che la situazione a bordo è insostenibile, i migranti sono ammassati sul ponte e dormono per terra "sono stanchi ...

Migranti : ispezione Open Arms - 'stanchi e provati ma no patologie importanti' : Palermo, 18 ago. (AdnKronos) - I 107 Migranti rimasti a bordo della nave Open Arms, dopo lo sbarco dei 27 minori non accompagnati, sono "molto stanchi e provati dalla lunga permanenza sulla barca", ma non sarebbero emerse "patologie particolari importanti, dal punto di vista medico". E' quanto emerg

Migranti : caso Open Arms - ulteriori accertamenti medici su minori sbarcati : Palermo, 18 ago. (AdnKronos) - Verranno eseguiti, come apprende l'Adnkronos, ulteriori accertamenti medici sui 27 minori non accompagnati fatti sbarcare ieri dalla nave Open Arms. I giovanissimi sono stati accompagnati all'hotspot di contrada Imbriacola, dove oggi verranno sottoposti ad ulteriori vi

Open Arms - pm valutano esiti dell’ispezione. Ong : “Miserabile chi fa propaganda razzista”. Salvini : “Loro tengono i migranti in ostaggio” : La Procura di Agrigento sta valutando quanto è emerso dall’ispezione effettuata sabato sulla Open Arms per verificare le condizioni igienico-sanitarie nella nave bloccata da 17 giorni nel Mediterraneo sulla quale si trovano 107 migranti. A bordo della imbarcazione della ong hanno lavorato per oltre tre ore, fino alle 22 di ieri, un medico della Sanità marittima e gli uomini della Squadra mobile e della Guardia costiera. Le persone soccorse sono ...

Open Arms - Ong : "Miserabile usare 107 esseri umani per propaganda" : Open Arms, Ong: "Miserabile usare 107 esseri umani per propaganda" La nave è al diciassettesimo giorno al largo di Lampedusa con oltre 100 persone a bordo. Il vicepremier: “Invece di andare in un porto spagnolo tengono in ostaggio gli immigrati per attaccare e provocare me e l'Italia”. Madrid: “Posizione dell’Italia è ...

Il post di Fabrizio Ciuffardi sugli sbarchi di Open Arms : chi è e sospetti sull’autenticità : Una storia delicata quella che vede protagonista un uomo sui social, tale Fabrizio Ciuffardi, il cui post pubblicato nella giornata ha sollevato pesanti polemiche. Secondo alcuni screenshot in circolazione, il soggetto in questione avrebbe dichiarato di augurare una brutta malattia a tutti coloro che si oppongono agli sbarchi di Open Arms. Eventualmente anche ai loro figli. Immediata l'ondata di indignazione, con tante persone che si sono ...

Open Arms - 17 giorni in mare con 107 migranti. Salvini attacca : “Li tengono in ostaggio” : Botta e risposta tra i volontari dell'ong spagnola e il ministro degli Interni Salvini. Open Arms: "Miserabile è chi utilizza 107 esseri umani per fare propaganda xenofoba e razzista". Il ministro: "Questi 'signori' tengono in ostaggio gli immigrati a bordo (fra cui finti malati e finti minorenni) solo per attaccare e provocare me e l'Italia".Continua a leggere

Torino - la Chiesa Valdese : "Accogliamo noi i migranti della Open Arms" : Il pastore Luca Maria Negro scrive al premier Conte, al ministro Salvini e al presidente dell'Euro parlamento, Sassoli. "La nostra disponibilità è legata alla necessità di arrivare a una soluzione e un accordo europeo"

Open Arms - l'ispezione a bordo conferma l'emergenza. Soluzione nelle prossime ore : La visita sulla nave ordinata dalla Procura di Agrigento conferma una situazione sanitaria insostenibile. Domani le prime iscrizioni nel registro degli indagati con l'accusa di sequestro di persona. La Ocean Viking tra Linosa e Malta con 356 persone soccorse

Open Arms - Salvini cambia idea e acconsente allo sbarco dei minori : Matteo Salvini fa retromarcia neanche dieci minuti dopo la diffusione della nota in cui fonti della Lega confermavano il no allo sbarco di alcuni migrante dalla Open Arms, indipendentemente dalla loro età reale o presunta. Poi, a sorpresa, cambia idea e annuncia di acconsentire suo malgrado alla richiesta di Giuseppe Conte con una dichiarazione che punta direttamente il dito contro il Presidente del Consiglio:Prendo atto che disponi che ...