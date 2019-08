Norma Gimondi racconta papà Felice | “da qualche mese gli avevano proibito la bici | ma

Fonte : sportfair

(Di domenica 18 agosto 2019)ricorda: la figlia dell’ex ciclista italiano scomparso due giorni fa per un malore a Giardini Naxosil padre La scomparsa improvvisa dilascia un vuoto incolmabile nel mondo del ciclismo. La famiglia dell’ex campione italiano darà il suo ultimo saluto al famoso ciclista martedì, nella chiesa della sua Paladina, dove viveva ormai da 30 anni. LaPresse/Sergio Agazzi, lascia la moglie Tiziana e le due figliee Federica E’ la più grande delle due,, anche lei appassionata di ciclismo, a ricordare: “e mammafesteggiato l’anno scorso il cinquantesimo di matrimonio. La loro è stata un’unione rara. Un marito eccezionale, una moglie eccezionale. In questi giorni in Sicilia si prendevano per mano nel corridoio dell’albergo quando andavano a colazione. E adesso mamma è ...

