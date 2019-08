Non sono vacanze senza food selfie | italiani pazzi per l' autoscatto alimentare

Uomini e donne - Costantino e Alessandra si sono rivisti : "Non voleva parlarmi - poi...". Clamoroso dopo 10 anni : "Sì, ci siamo rivisti". Colpo di scena tra Costantino Vitagliano e Alessandra Pierelli. I due tronisti di Uomini e donne, la prima coppia-cult creata dal programma di Maria De Filippi in tempi non ancora così social, negli anni Duemila avevano fatto sognare i fan, rimasti poi delusi dalla loro rottu

Turista francese scomparso in Cilento da otto giorni La telefonata al 118 : «Non so dove sono - ho le gambe rotte» : Ha chiesto soccorso con il cellulare dicendo di essere caduto e di essersi rotto le gambe, da allora non è stato più possibile rintracciarlo. Ancora senza esito le ricerche

Il medico di Lampedusa nei guai perché i migranti Non sono malati : Chiara Sarra La polizia cerca il medico di Lampedusa che ha constatato come sulla Open Arms non ci fosse un'emergenza sanitaria. Lui: "Parlano i referti" Vietato dire che i migranti stanno bene e sulla Open Arms non c'è nessuna emergenza sanitaria, nemmeno se a certificarlo è un medico. Quello di Lampedusa che ieri aveva spiegato come tra i tredici naufraghi fatti scendere dalla nave della ong spagnola per gravi patologie ci fosse ...

Migranti : medico Lampedusa - 'Se vogliono dire che sono cuffariano Non mi importa' : Palermo, 17 ago. (AdnKronos) - "In questa polemica c'è qualcosa che non quadra. Poi se vogliono dire che sono stato cuffariano facciano pure, non mi importa. Ma i fatti sono quelli. Ho avuto di peggio nella mia vita...". Lo ha detto al'Adnkronos Francesco Cascio, medico di Lampedusa, che in passato

Open Arms - Guardia Costiera al Viminale : Non ci sono ostacoli allo sbarco : La procura di Agrigento acquisisce documenti dalla Guardia Costiera, si valuta un’ispezione sulla nave della ong spagnola. Salvini: «Quella delle ong è battaglia politica, non umanitaria»

Nadia Toffa : i malati Non sono tutti guerrieri : La morte di Nadia Toffa ha riportato alla ribalta l'uso nei mass media e nei social di metafore guerresche per parlare di chi è affetto da una malattia o di chi comunque è in bilico fra la vita e la morte. Vengono chiamati "guerrieri". Ma perché? Che effetto ha? E perché non richiamare metafore di pace?

Open Arms - 16° giorno in mare con 134 migranti a bordo. Guardia costiera : “Non ci sono impedimenti allo sbarco” : Sedicesima notte sulla nave Open Arms per i 134 migranti soccorsi nel Mediterraneo che da ferragosto è ancorata a mezzo miglio dalle coste di Lampedusa, dopo il via libera all’ingresso nelle acque territoriali. C’è attesa per le decisioni della Procura di Agrigento che ieri ha aperto una inchiesta per sequestro di persona e violenza privata, un “atto consequenziale” ai due esposti presentati ieri dai legali di Open Arms e dai ...

Non installate queste 85 app Android - contengono con adware e sono pericolose : Trend Micro ha trovato 85 app adware, tutte ormai rimosse dal Google Play Store ma non prima di avere generato oltre 8 milioni di download L'articolo Non installate queste 85 app Android, contengono con adware e sono pericolose proviene da TuttoAndroid.

Tuttosport : Lo scambio Icardi-Dybala Non è scontato. Ci sono fattori umani da Non sottovalutare : Il rinnovo di Dzeko con la Roma rappresenta una possibilità in più per Icardi di finire alla Juventus in uno scambio con Dybala, scrive Tuttosport. Ma la trattativa al momento non esiste. E’ solo “coltivata in modo indiretto”. I club, al momento, non si sono parlati. E non sono da trascurare i fattori umani che possono incidere sull’affare. La situazione è questa, scrive il quotidiano: Icardi aspetta la Juventus, che ...

Migranti : medico Lampedusa - ‘polemiche fuori luogo - Non sono fazioso su referti medici’ : Palermo, 16 ago. (AdnKronos) – “Queste polemiche sui referti medici dei Migranti visitati al Poliambulatorio sono davvero fuori luogo. Un referto non può essere fazioso. Siamo medici e sono atti ufficiali. Non capisco davvero queste polemiche”. Lo ha detto all’Adnkronos Francesco Cascio, il medico responsabile del Poliambulatorio di Lampedusa che commenta così i dubbi sollevati da più parti dopo le visite seguite ...

Open Arms - i medici sulla nave : “I migranti fanno i bisogni dove mangiano e Non possono lavarsi” : Le condizioni a bordo peggiorano di ora in ora. I medici del Corpo italiano di soccorso dell'Ordine di Malta hanno stilato una relazione sullo stato di salute dei migranti: "Sono costretti a espletare i loro bisogni fisiologici nello stesso spazio in cui dormono e mangiano. Rileviamo condizioni di salute mentale precarie".Continua a leggere