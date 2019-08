Nintendo Switch | durante l' Indie World verrà annunciato l' arrivo di un' altra esclusiva

Passare gratuitamente al nuovo modello di Nintendo Switch? E' possibile - ma per il momento solo in America : Nintendo Switch, come molto probabilmente ormai saprete, si è aggiornata con un nuovo modello dalla batteria maggiorata. In sostanza, il nuovo modello lanciato dalla grande N promette un aumento dell'autonomia di circa due ore, anche se il tutto dipende naturalmente dalle risorse richieste dal videogioco in questione.Ebbene, se stavate pensando di Passare al nuovo modello con più batteria, dovete sapere che c'è una promozione interessante, per ...

Nintendo annuncia Indie World : l'evento focalizzato sui giochi indie per Switch si terrà la prossima settimana : Nintendo ha da poco annunciato, attraverso l'account ufficiale Twitter, un evento dedicato interamente alle novità del panorama indie in arrivo su Nintendo Switch.l'evento in questione è chiamato indie World, e avrà luogo la prossima settimana, lunedì 19 agosto alle ore 15 italiane.In questa occasione, Nintendo ha in programma una diretta della durata di 20 minuti, durante la quale saranno svelati vari giochi indie per l'ibrida.Leggi altro...

Nintendo Switch è stata la console più venduta a luglio negli USA : NPD ha pubblicato i dati sulle vendite software e hardware per videogiochi negli Stati Uniti per il mese di luglio. Nintendo Switch è stata la console più venduta il ​​mese scorso (e anche il mese precedente) e continua a guidare le classifiche hardware (via GamesBeat). Non solo è l'hardware più venduto negli USA per il mese di luglio, ma rimane anche la console più venduta dell'anno finora.Oltre a Switch, tuttavia, il mercato ha ...

Bubble Bobble 4 Friends annunciato per Nintendo Switch : La storica compagnia Taito ha annunciato oggi che è in lavorazione Bubble Bobble 4 Friends in esclusiva Nintendo Switch, per chi non lo sapesse stiamo parlando del seguito di un classico platform anni 80'.Il gioco sarà sviluppato da ININ Games e l'obiettivo è quello di proporre una formula classica ad un pubblico più moderno, per questo motivo si è deciso di utilizzare un motore al passo coi tempi ma contemporaneamente preservare le meccaniche ...

Arriva un nuovo modello di Nintendo Switch con una migliore durata della batteria : I giocatori possono ora acquistare il nuovo modello di Nintendo Switch con una maggiore durata della batteria in alcuni negozi. GameStop offrirebbe una speciale opzione di permuta per ottenere il nuovo modello Switch con uno sconto.Nintendo Switch è stato un enorme successo per Nintendo, con tantissimi giocatori in tutto il mondo che hanno elogiato il modo in cui il sistema consente di portare la console da casa in movimento. Tuttavia, una cosa ...

The Vanishing of Ethan Carter è in arrivo su Nintendo Switch : Come un fulmine a ciel sereno The Astronauts ha annunciato che The Vanishing of Ethan Carter sarà disponibile su Nintendo Switch a partire dal 15 agosto 2019. Il titolo horror è stato pubblicato prima su PC nel 2014 e qualche anno dopo anche su PS4 ed Xbox One."E' sempre eccitante fare qualcosa per la prima volta e dunque non vediamo l'ora di sentire il pensiero dei giocatori a riguardo. Switch è una piattaforma completamente differente dalle ...

The Sinking City per Nintendo Switch avrà funzionalità esclusive : The Sinking City è stato pubblicato per PlayStation 4, Xbox One e PC alla fine di giugno e durante l'E3 Frogwares ha annunciato che l'horror lovecraftiano sarà disponibile anche per Nintendo Switch in futuro.Durante un'intervista il community manager dello studio di sviluppo, Sergey Oganesyan, ha parlato del porting del gioco, in particolare su alcune esclusive funzionalità che arriveranno per la versione di Nintendo Switch."Il gioco prevede di ...

Nintendo Switch : in arrivo prossimamente un controller wireless SNES? : Una documentazione di Nintendo descriverebbe nel dettaglio un nuovo controller SNES per Nintendo Switch. La periferica non ancora annunciata è stata avvistata nella pagina della "Federal Communications Commission Identifier" e pubblicata in seguito attraverso il forum di ResetEra.Gran parte della documentazione è confidenziale, tuttavia abbiamo uno schema della parte posteriore del controller. Il numero di modello si chiama "HAC" e viene ...

Pubblicato un trailer dedicato a tutti i giochi in arrivo su Nintendo Switch : Nintendo ha recentemente Pubblicato un nuovo trailer dedicato a tutte le nuove uscite per Nintendo Switch, vi ricordiamo che i giochi in arrivo sulla console ibrida sono più di 2.400 e comprendono Pokémon Spada e Scudo, The Legend of Zelda: Link's Awakening, Luigi's Mansion 3 e Astral Chain (giusto per nominare i più importanti.Prima di lasciarvi al video menzionato in apertura, vi riportiamo una comoda lista con i titoli più importanti che ...

No Man's Sky potrebbe approdare su Nintendo Switch? Le parole di Sean Murray : Il 14 agosto Hello Games lancerà No Man's Sky Beyond, un importante aggiornamento gratuito che, tra le altre cose, poterà nel gioco anche la completa compatibilità con la realtà virtuale.Ci sarà spazio anche per un multiplayer online migliorato per 16-32 persone, a seconda della piattaforma, e una serie di funzionalità richieste dai giocatori come la possibilità di cavalcare gli animali che potremo incontrare nei pianeti che esploreremo.In ...

Hello Games : No Man's Sky potrebbe approdare su Nintendo Switch? : Il 14 di agosto Hello Games lancerà No Man's Sky Beyond, un importante aggiornamento gratuito che, tra le altre cose, poterà nel gioco anche la completa compatibilità alla realtà virtuale.Giungerà anche il multiplayer online per 16-32 persone, a seconda della piattaforma, e una serie di funzionalità richieste dai giocatori come la possibilità di cavalcare gli animali che potremo incontrare nei pianeti che esploreremo.Ebbene, in occasione di una ...

Ty the Tasmanian Tiger per Nintendo Switch è stato finanziato in poco meno di tre giorni su Kickstarter : Ci sono voluti solamente tre giorni per permettere a Krome Studios di racimolare il denaro necessario per finanziare lo sviluppo della versione rimasterizzata di Ty The Tasmanian Tiger per Nintendo Switch.Il platformer australiano è stata la risposta di EA alla prima mania dei platform, uscendo originariamente su Xbox, PS2 e Gamecube nel 2002 ed ottenendo inoltre una versione rimasterizzata HD su Steam nel 2016.La campagna Kickstarter ha ...

Space Harrier e Puyo Puyo sono tra i giochi in arrivo nel catalogo SEGA Ages per Nintendo Switch : Il catalogo di giochi retro SEGA Ages si arricchisce questo mese con due nuovi titoli in arrivo su Nintendo Switch.A partire dal 22 agosto Space Harrier e Puyo Puyo arriveranno sulla console ibrida al prezzo di 6,99 euro ciascuno. I due giochi sono stati modernizzati grazie al porting: Puyo Puyo avrà funzionalità online, mentre Space Harrier può contare su una nuova funzione chiamata Komainu Barrier Attack che consentirà di superare gli ostacoli ...

Alcuni giochi per Nintendo Switch Lite potrebbero avere delle funzionalità esclusive : Come probabilmente saprete, Nintendo lancerà il prossimo mese Switch Lite, una console pensata specificamente per giocare in modalità portatile ai titoli per Nintendo Switch.Tuttavia, sembra che ci saranno alcune differenze tra i giochi per l'ibrida standard e la sua versione portatile.Lo si evince da un post pubblicato da FDG Entertainment, gli autori di Monster Boy and the Cursed Kingdom, che hanno confermato una feature specifica per Switch ...