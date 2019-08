Fonte : ilnapolista

(Di domenica 18 agosto 2019)individuali ecollettivi Ieri è divampata al’ultima polemica da sindrome di auto-ghettizzazione. È comparsa l’immaginedel campionato e tra le squadre in “copertina” non c’è il. In realtà non ci sono nemmeno il Milan e la Roma. Ci sono la Juventus, l’Inter, l’Atalanta, la Lazio e il Torino. Apriti cielo. Sono intervenuti persino avvocati a parlare di poteri forti (ah se Pinuccio Tatarella avesse registrato il marchio…) e quindi ad adombrare chissà quali manovre oscure. Ora noi delsta non siamo mai stati teneri con Sky Sport ma in questo caso laè molto più semplice. E il direttore Federico Ferri l spiega su Twitter in risposta a una tifosa: Buonasera Imma. Ho verificato: non possiamo, per unadi, inserire giocatori con la maglia delse non singolarmente. Avremo un’immagine ...

napolista : Nessun complotto anti-Napoli per lo spot Sky Serie A, è una questione di diritti commerciali Ci sono squadre che c… - ambiendator : RT @AndFranchini: @IlariaBifarini Bravissima nessun complotto ha fatto tutto da solo complice il troppo sole e l’alcol - AndFranchini : RT @AndFranchini: @IlariaBifarini Bravissima nessun complotto ha fatto tutto da solo complice il troppo sole e l’alcol -