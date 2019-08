NBA | i Los Angeles Lakers corrono ai ripari dopo l’infortunio di Cousins | i gialloviola

Fonte : sportfair

(Di domenica 18 agosto 2019) La franchigia di Lospotrebbe riportare inDwight Howard, che andrebbe a prendere il posto dell’infortunato DeMarcusI Lostornano sul mercato, costretti a rimpiazzare DeMarcusil brutto infortunio capitatogli negli scorsi giorni. La franchigiaavrebbe individuato in Dwight Howard il giocatore ideale per sostituire ‘Boogie’, costretto a rimanere lontano dal parquet per la rottura del crociato. Lapresse Stando a quanto riferito da Sports Illustrated e confermato da Shams Charania di The Athletic, è previsto nelle prossime ore un contatto tra ie i Memphis Grizzlies, franchigia proprietaria del contratto di Howard, per ottenere da parte deiil via libera per parlare con il giocatore, che tornerebbe così a Lossei anni. Giunto in California nella stagione 2012/2013 ...

