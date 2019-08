Motocross | Risultato GP Imola 2019 MXGP | doppietta di Glenn Coldenhoff | Gajser è secondo

Motocross - Risultato GP Imola 2019 MX2 : Jorge Prado fa doppietta e si avvicina al titolo iridato : Jorge Prado in versione “Cannibale” sul tracciato di Imola (Italia), sede del quartultimo round del Mondiale 2019 di Motocross, classe MX2. Lo spagnolo, alfiere della KTM, ha confermato il suo ruolo di riferimento e sullo sterrato italiano ha guidato magistralmente, imponendosi con grande autorevolezza in entrambe le manche. Sono ben 26 le vittorie nelle singole run quest’anno, un dato che vale più di mille parole e che lo vede ...

Motocross - Risultato GP Imola 2019 MXGP : Tim Gajser si laurea campione del mondo - Coldenhoff vince gara-1 : Tutto secondo copione. Tim Gajser si è laureato per la terza volta nella propria carriera campione del mondo, dopo i successi nel 2015 in MX2 e il titolo da rookie nella MXGP tre anni fa. Serviva arrivare tra i primi otto della prima manche ad Imola (Italia), sede del quartultimo round del Mondiale 2019 della massima cilindrata, per centrare l’obiettivo e l’alfiere della Honda è riuscito a concretizzare l’occasione giungendo ...

Motocross - GP Asia 2019 : risultato gara-2. Tim Gajser domina davanti a Jonass e Tonus - titolo sempre più vicino per lo sloveno : Continua senza intoppi la marcia trionfale di Tim Gajser verso la matematica certezza del secondo titolo iridato della carriera nel Mondiale MXGP. Il talentuoso pilota sloveno, dopo il netto successo di gara-1, ha dominato anche gara-2 del Gran Premio d’Asia 2019 centrando così la settima vittoria di tappa consecutiva e la sesta doppietta della stagione, portandosi a quota 15 vittorie di manche complessive in questo campionato. Il 22enne ...

Motocross - GP Indonesia 2019 : risultato gara-2. Febvre vince - Gajser secondo dopo una caduta : +130 su Cairoli - Mondiale in tasca : Tim Gajser non è riuscito a replicare il successo ottenuto nella gara-1 del GP d’Indonesia e si è dovuto accontentare del secondo posto nella gara-2 corsa sul circuito di Palembang. Lo sloveno può comunque ritenersi ampiamente soddisfatto del bottino portato a casa dalla trasferta in terra asiatica e ora vanta addirittura 130 punti di vantaggio in classifica generale su Tony Cairoli, assente in questa occasione per i problemi fisici ...

Motocross - Risultato GP Indonesia MX2 : Jorge Prado fa sua anche la tappa di Palembang : E’ ancora all’insegna di Jorge Prado il campionato mondiale di MX2. Lo spagnolo, dominatore assoluto di questa categoria del Motocross, ha ottenuto il decimo successo di un GP su undici disputati, centrando il bersaglio grosso anche a Palembang (Indonesia). In un contesto non facilissimo, con temperature molto elevate, l’alfiere della KTM ha saputo conquistare un primo e un secondo posto in gara-1 e in gara-2, aggiudicandosi ...

Motocross - Risultato GP Indonesia MXGP 2019 : Tim Gajser domina gara-1 e approfitta dell’assenza di Cairoli : Tutto troppo facile per lo sloveno Tim Gajser. L’alfiere della Honda fa sua gara-1 del GP di Indonesia 2019, undicesima prova della classe regina del Motocross. La MXGP ha il suo dominatore e il nome è quello del centauro vittorioso quest’oggi, che porta a 13 i successi di manche in quest’annata e soprattutto approfitta dell’assenza del nostro Tony Cairoli, costretto a saltare questo weekend ed anche il prossimo sempre in ...