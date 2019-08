Morto il turista francese disperso | il cadavere trovato in un burrone

Isola d’Elba - turista 33enne napoletano trovato Morto a letto : disposta autopsia : Tragedia all' Isola d'Elba dove oggi all'ora di pranzo i genitori dell'uomo lo hanno trovato morto nel letto nella casa vacanze che divideva con loro. Sul corpo non ci sarebbero segni evidenti di violenze. A far luce sul decesso sarà l' autopsia disposta dalla procura.Continua a leggere

Jesolo - scoppia il temporale mentre fanno il bagno : turista rimane in acqua - trovato Morto : Un violento nubifragio lo ha sorpreso mentre stava facendo il bagno in mare a Jesolo, per lui non c'è stato nulla da fare ed è morto praticamente sotto gli occhi della compagna e degli amici. La tragedia è avvenuta ieri pomeriggio, verso le 16.45, all'altezza della torretta numero 17, nel tratto di arenile compreso tra piazza Trieste e piazza Drago, nella località balneare in provincia di Venezia. La vittima è un cittadino romeno di 49 anni ...