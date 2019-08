Montagna | Val Falvina | soccorsa escursionista in preda al panico

Valentina - morta in Montagna a 28 anni. Scriveva : “La vita va vissuta al 100% - senza risparmiarsi” : Valentina Mora, morta mentre scalava la vetta del pizzo Andolla, in Val d'Ossola, due settimane fa in un post su Facebook Scriveva: "La vita va vissuta al 100%, senza risparmiarsi. Se in futuro mi si presenterà il conto sarò comunque felice di aver fatto tutto ciò che desideravo. senza rimpianti".Continua a leggere

Vacanze in alta quota : in Montagna non c’è solo il rischio valanghe - il vademecum : Non tutti scelgono il mare per le Vacanze. Secondo i dati ufficiali Istat, se nel 2018 il mare si conferma il luogo più scelto, il 45,6% delle Vacanze di piacere o svago, il 24,6% del totale delle Vacanze è ambientato in montagna o in collina. Per tale motivo, l’Unione Nazionale Consumatori fornisce alcuni consigli su come ci si deve comportare in alta quota: non c’è, infatti, solo il rischio valanghe. Spesso, senza allenamento e ...

Incidenti in Montagna : trovata morta escursionista in Valle Antrona : Gli uomini del Soccorso Alpino e delle Fiamme gialle hanno trovato il corpo senza vita dell’escursionista dispersa da ieri sera in Valle Antrona, in un canalone sotto al Pizzo Andolla. La donna era partita da sola sabato mattina da Cheggio per raggiungere Pizzo Andolla. La salma dell’escursionista, originaria del novarese, è stata recuperata dall’eliambulanza di Alessandria ed è stata trasportata a Cheggio per poi essere ...

Montagna : escursionista disperso in Valle Antrona - ricerche in corso : Soccorso alpino civile e Guardia di finanza sono impegnati dalla serata di ieri sera in Valle Antrona, nella ricerca di un escursionista che non ha fatto rientro a casa. Nella notte le operazioni si sono concentrate nella zona del bivacco Città di Varese, e ora si stanno spostando verso il pizzo Andolla, in alta Valle. L'articolo Montagna: escursionista disperso in Valle Antrona, ricerche in corso sembra essere il primo su Meteo Web.

Incidenti in Montagna : 6 alpinisti in salvo in Valle d’Aosta : Sei alpinisti di tre diverse cordate hanno richiesto l’intervento del Soccorso alpino valdostano nella notte. I primi due, italiani, erano impegnati nella discesa della Grandes Jorasses (massiccio del Monte Bianco) e in serata non erano ancora rientrati. Alle 2 hanno raggiunto il rifugio Boccalatte, riferendo di essere stati lenti durante la discesa. Altri due alpinisti, spagnoli, erano bloccati sul Cervino, all’altezza della Gran ...

Incidenti in Montagna : alpinista precipita e muore su un ghiacciaio in Valfurva - altri 2 gravi : Un alpinista morto e altri due gravemente feriti: questo il bilancio di un incidente di montagna avvenuto oggi su un ghiacciaio in Valfurva, in provincia di Sondrio. Non si conosce al momento la dinamica dei fatti. I tre precipitati facevano parte di una cordata di alpinisti. L’allarme sarebbe scattato intorno alle 13.30 ma l’intervento dei mezzi dei soccorso sarebbe stato ritardato dalle avverse condizioni meteo. Secondo quanto ...