Milano Al Teatro Manzoni andrà in scena lo spettacolo 1919 Fiume – Città d’Arte e di Vita

Outside Festival - il teatro invade le piazze e i bar di Milano : Riportare la cultura del teatro fra la gente. E forse, più in generale, riportare la cultura stessa fra la gente attraverso il teatro. È questo l'obiettivo di Outside Festival, nuova proposta di intrattenimento culturale al via l'11 luglio a Milano con un ricco calendario di rappresentazioni che si snoderà per 4 giorni in diversi luoghi della città. Il tutto, come si può intuire dal nome, rigorosamente «Outside», fuori, all'aperto: il teatro ...