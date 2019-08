**Migranti : naufraghi gettati in mare da Open Arms sono stati salvati e riportati su nave** : Palermo, 18 ago. (AdnKronos) – I naufraghi che si sono gettati in mare dalla nave Open Arms sono stati già recuperati e riportati sulla nave. E’ quanto assicura la ong Open Arms. L'articolo **Migranti: naufraghi gettati in mare da Open Arms sono stati salvati e riportati su nave** sembra essere il primo su CalcioWeb.

Palermo, 18 ago. (AdnKronos) - Alcuni Migranti si sono gettati in acqua dalla nave Open Arms per raggiungere la terraferma nuoto. Almeno due, come apprende l'Adkronos, sono stati recuperati e portati in salvo.

Palermo, 18 ago. (AdnKronos) - ancora una notte a bordo, la sedicesima, per i 107 Migranti rimasti sulla Open Arms dopo lo sbarco dei 27 minori di ieri pomeriggio a Lampedusa. I giovanissimi sono stati portati all'hotspot di contrada Imbriacola. Uno dei minori ha deciso i non scendere dalla nave per

Palermo, 16 ago. (AdnKronos) – quindicesima notte a bordo della nave spagnola Open Armas, con a bordo oltre 130 naufraghi soccorsi nel Mediterraneo. Nella tarda serata di ieri sono state evacuate, per motivi medici, 9 persone, che sono state accompagnate sull'isola di Lampedusa, ma restano a bordo tutti gli altri. "Cinque evacuazioni urgenti in 14 giorni. Cosa aspettano ad autorizzare sbarco di tutte le persone a bordo, ...

Open Arms nella notte ha salvato altre 39 persone che si trovavano su una barca che stava affondando nella zona Sar maltese. La nave della ong spagnola si trova già da 9 giorni al largo di Lampedusa con 121 naufraghi a bordo, dopo il divieto d'ingresso in acque italiane firmato da Matteo Salvini, quando ha ricevuto da Alarm Phone la segnalazione di un naufragio in corso. A chiedere l'intervento di Open Arms è stata proprio Malta, ma ora La ...

Migranti - Open Arms salva 39 persone su rischiesta di Malta. A bordo da 9 giorni ci sono già altri 121 naufraghi : Open Arms nella notte ha salvato altre 39 persone che si trovavano su una barca che stava affondando nella zona Sar maltese. La nave della ong spagnola si trova già da 9 giorni al largo di Lampedusa con 121 naufraghi a bordo, dopo il divieto d’ingresso in acque italiane firmato da Matteo Salvini, quando ha ricevuto da Alarm Phone la segnalazione di un naufragio in corso. A chiedere l’intervento di Open Arms è stata proprio Malta, ma ora La ...

Richard Gere sale sulla nave della ong Open Arms, che si trova da otto giorni nel Mediterraneo con 121 naufraghi a bordo soccorsi nei giorni scorsi al largo della Libia ed è alla ricerca di un porto sicuro. "Finalmente una buona notizia. Il cibo arriva a Open Arms e abbiamo un compagno d'equipaggio eccezionale", scrive su twitter la stessa ong mostrando le foto dell'attore che porta viveri.

Palermo, 30 lug. (AdnKronos) - ancora una notte alla banchina Nato del porto di Augusta (Siracusa) per la nave 'Gregoretti' della Guardia costiera con a bordo 115 Migranti soccorsi nei giorni scorsi in mare. Ieri sera sono stati fatti scendere 16 minori. Uno è poi stato costretto a risalire a bordo

Migranti : per la Gregoretti ancora una notte al porto di Augusta - a bordo 115 naufraghi : Palermo, 30 lug. (AdnKronos) – ancora una notte alla banchina Nato del porto di Augusta (Siracusa) per la nave ‘Gregoretti’ della Guardia costiera con a bordo 115 Migranti soccorsi nei giorni scorsi in mare. Ieri sera sono stati fatti scendere 16 minori. Uno è poi stato costretto a risalire a bordo perché ha 20 anni. Il Governo insiste e annuncia che “non scenderà nessuno fino a quando l’Europa non se ne farà ...