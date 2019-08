Metaponto | mamma 26enne muore annegata davanti alla figlioletta di 6 anni

baritoday : Annega in mare a Metaponto, muore mamma 26enne residente nel Barese. Salva la figlia di 6 anni… - Lucia07129120 : RT @eccapecca: #Metaponto Un’incendio ha devastato l’ex fabbrica di Felandina con 500 #migranti dentro. Morta la giovane mamma Petty. Come… - BellaCiaoRos1FR : RT @eccapecca: #Metaponto Un’incendio ha devastato l’ex fabbrica di Felandina con 500 #migranti dentro. Morta la giovane mamma Petty. Come… -

(Di domenica 18 agosto 2019) Una giovanedi 26è morta(Potenza) la mattina di sabato 17 agosto: Fatjona Kallmi stava nuotando con ladi seiquando è morta in mare. Inutili i soccorsi arrivati sul posto. La Procura ha aperto un'inchiesta per fare luce sull'ennesima tragedia del mare.

Dalla Rete Google News

La Gazzetta del Mezzogiorno

Sono tempestivamente intervenuti i bagnini per rianimarla, senza risultati. La piccola è ricoverata con un edema polmonare ma non è in pericolo di...