Meghan e Harry vorrebbero vivere con la Regina

Meghan e Harry spendono 100 mila euro per la vacanza a Ibiza : la Regina furiosa : Nuovo scivolone per Meghan Markle, che questa volta non ha fatto infuriare solo la Regina, ma anche i contribuenti inglesi. Tutta colpa della sua vacanza con Harry a Ibiza che è costata la bellezza di 100 mila euro per una sola settimana di soggiorno. Una cifra spropositata che è uscita dalle tasche dei sudditi di sua Maestà, che non hanno gradito affatto. In Gran Bretagna, i duchi di Sussex sono stati travolti dalle critiche e Meghan è stata ...

Meghan Markle ed Harry - critiche per la vacanza con i soldi pubblici : Il principe Harry e Meghan Markle sono finiti nel mirino della stampa britannica per aver passato una vacanza a Ibiza la settimana prima di Ferragosto spendendo una cifra tra i 50mila e i 100mila euro.I duchi di Sussex sono stati molto criticati Oltremanica per due motivi: innanzitutto, si dichiarano ambientalisti ma hanno utilizzato dei voli di lusso, nonostante i discorsi di Harry al Google Camp di Selinunte a piedi nudi. Solo qualche ...

Harry e Meghan di nuovo nella bufera per il viaggio di lusso a Ibiza : Harry e Meghan sono di nuovo nel mirino, stavolta per il loro viaggio di lusso a Ibiza. La stima approssimativa della vacanza spagnola dei duchi sarebbe di più di 100mila euro e gli ambientalisti non perdonano la scelta del jet privato ai due, attivisti per l'ambiente. La stampa inglese sembra propensa a non voler tollerare nulla al Principe Harry ma, soprattutto, a sua moglie Meghan Markle. L'ultimo evento che li ha nuovamente ...

Meghan Markle e il principe Harry - vacanza da 100mila euro per una settimana a Ibiza. Polemica in Inghilterra : Per la loro vacanzina di una settimana a Ibiza, quella prima di Ferragosto, Meghan Markle, il principe Harry e il piccolo Archie hanno speso tra 50mila ai 100mila euro e oltre secondo quanto riportano i giornali britannici citati dal Corriere della Sera. Nei calcoli sono compresi i voli privati dell

Meghan Markle - vacanze a Ibiza con Harry e il figlio Archie : Meghan Markle vola a Ibiza insieme a Harry e il piccolo Archie. Secondo le ultime indiscrezioni la duchessa avrebbe raggiunto l’isola spagnola per una breve vacanza. Con lei solo alcuni agenti di sicurezza e lo staff personale. Un viaggio top secret e con poco clamore, organizzato senza avvertire nemmeno le forze di polizia locali. Meghan avrebbe scelto Ibiza per festeggiare il suo compleanno insieme alla famiglia dopo il party ...

“La Regina Madre un’accanita bevitrice di gin - Harry e Meghan? Irrilevanti” : l’attacco di Nigel Farage contro la Famiglia Reale : Nigel Farage se la prende con la Famiglia Reale e lo fa senza usare mezzi termini. Il leader del Brexit party si è scatenato ad una conferenza di conservatori a Sydney, in Australia, in quello che il Guardian definisce un “discorso incendiario“. Nel mirino sono finiti la defunta Regina Madre, da lui definita come una “bevitrice di gin sovrappeso e fumatrice accanita”, ma anche il principe Carlo e il figlio minore Harry ...

Meghan Markle infrange le regole per amore di Harry e fa infuriare la Regina : Ormai è chiaro: Meghan Markle non sopporta le regole e soprattutto non è disposta a rispettare la rigida etichetta reale. Un comportamento che, più di una volta, gli è costato la disapprovazione della Regina e un duro confronto. Ne è passato di tempo da quando Meghan, fresca di nozze con Harry, accavallò le gambe durante un evento pubblico con The Queen infrangendo l’etichetta. Da allora ne è passato di tempo e la duchessa di Sussex non ha ...

Meghan Markle ancora contro le regole di corte : alle cene di gala vuole sedersi vicino ad Harry - : Carlo Lanna La stampa inglese ha riportato di un altro colpo di testa di Meghan Markle la quale sarebbe andata contro una regola di corte per le cene di gala Tutti hanno imparato a conoscere le prese di petto e gli atteggiamenti anticonvenzionali di Meghan Markle. I suoi modi di fare, inevitabilmente, si riflettono sulle regole e le abitudini su gli inquilini di Buckinghan Palace, i quali molto spesso, devono correre ai ripari per ...

Se Meghan e Harry violano il protocollo per sedersi vicini a cena : Rompi le regoleSii sempre te stessaSii disinteressataDress to impressAbbi coraggioLa famiglia prima di tuttoPuoi cambiare il mondoAccetta il tuo corpoMostra l'affettoL'amore è il più grande donoMeghan Markle e Harry ancora una volta oltre le regole e il protocollo. E, come sempre, la più riluttante alle tradizioni dei Windsor sarebbe l’ex attrice di Hollywood. L’ultima «rivoluzione» a corte, così come riportata dal Daily Mail, ...