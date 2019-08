Maria Elena Boschi replica a Salvini | Io una mummia? Tanti saluti dal mio

Maria Elena Boschi - si mette male. Dagospia : "Renzi si salva - lei no. Come la faranno fuori dal Pd" : Come far fuori Maria Elena Boschi e i renziani dal Pd senza dare troppo nell'occhio. Si salverà solo Matto Renzi, il capo. Per gli altri sarà una condanna quasi automatica. Dagospia ha infilato il naso al Nazareno e ne è uscita con una indiscrezione pesantissima: il segretario Nicola Zingaretti non

Matteo Salvini bombarda in aula Maria Elena Boschi : "Non ho paura - a differenza di chi...". Schiaffo politico : Spara ad alzo zero contro Maria Elena Boschi. Senza mai citarla, Matteo Salvini in aula al Senato bombarda il Pd e i "paracadutati": "Una cosa non temo da quando ho iniziato a fare il consigliere comunale a Milano nel 1993, senza avere un seggio sicuro come qualcuno che dalla Toscana si faceva elegg

Matteo Renzi e Maria Elena Boschi - il giro di chiamate per convincere Forza Italia a un nuovo governo : Matteo Renzi e Maria Elena Boschi sono alle prese con gli azzurri di Forza Italia. A Palazzo Madama si parla di un piddino (Renzi) attivissimo nel chiamare uno per uno i forzisti più a rischio di ricandidatura per convincerli a sostenere un nuovo governo. La prova di Forza di Renzi contro il segreta

Maria Elena Boschi : «Superiamo le liti con il M5S - il Paese ci sta più a cuore del Pd» : Che sta succedendo, onorevole Boschi? Matteo Renzi propone un governo istituzionale per completare il taglio dei parlamentari ed evitare l'aumento dell'Iva. Lei condivide? E chi dovrebbe...

Maria Elena Boschi si smentisce da sola : "Nessuna alleanza Pd-M5s - solo un governo istituzionale" : "Se ci sono le condizioni in Parlamento per poter immaginare un governo istituzionale dovrà essere il capo dello Stato a individuare la persona più adatta a guidarlo". Lo dice Maria Elena Boschi in una intervista a Il Messaggero, in cui l'ex ministra per le Riforme del governo di Matteo Renzi e succ

Matteo Renzi - le manovre sul voto : voce-bomba su Maria Elena Boschi. Ora si capisce tutto : Matteo Renzi le sta provando tutte per non andare al voto. L'ex premier è addirittura disposto ad allearsi al Movimento 5 Stelle, sotto l'attenta supervisione di Beppe Grillo. Secondo Dagospia il motivo per cui il piddino fa carte false per far fuori Matteo Salvini e, più in particolare, la sua inte

Chi è Irene - fidanzata di Pier Francesco - fratello di Maria Elena Boschi : Maria Elena Boschi ha una nuova “rivale”, si tratta di Irene Simeone, la sua bellissima cognata, fidanzata con il fratello Pier Francesco. Lunghi capelli castani, fisico da modella e sguardo che conquista, Irene è una star su Instagram dove ha quasi 29 mila follower. Merito degli scatti in cui racconta la sua vita, fra gite in barca, tramonti e il suo lavoro in laboratorio. Perché oltre a essere bellissima, la Simeone ha anche alle ...

Maria Elena Boschi contro Matteo Salvini : "Un imbroglione che non fa nulla" - la Lega se la ride : "Il caso Russia? Un film assurdo di spionaggio. La Boschi e Renzi hanno chiesto una mozione di sfiducia ma è il caso che espatrino per il bene di questo Paese". Rispondeva così Matteo Salvini durante un comizio della Lega su quello che è un caso, per il Pd, ancora meritevole di discussione. Proprio

Giocano sui sentimenti di paura e li alimentano! Maria Elena Boschi attacca la Lega : "In politica si vota qualcuno o sulla base della propria paura o sulla base della speranza", afferma Maria Elena Boschi, deputata del Pd, colLegando la sconfitta dei democratici alle scorse elezioni all'incapacià di rispondere ai timori della gente. Una cosa che hanno invece saputo fare gli avversari politici, specialmente in tema immigrazione: "Ma non vedo soluzioni durature", commenta l'ex ministra.\\La deputata Maria Elena Boschi, in ...

Maria Elena Boschi a Franco Bechis : "Nei prossimi 5 anni..." - Nicola Zingaretti deve arrendersi : Tempo di confessioni per Maria Elena Boschi, che si sbottona con Franco Bechis, in una lunga intervista pubblicata su Il Tempo. Dopo le critiche al governo gialloverde e le considerazioni circa una serie di indicatori economici, nel mirino della fu sottosegretaria torna l'esecutivo: "Passano il temp

“La più bella”. Maria Elena Boschi - i selfie al mare (in bikini) conquistano tutti : “Con le amiche un po’ di relax in una bellissima spiaggia italiana” e poi gli hashtag #toscana, #estate e #beach. Anche per Maria Elena Boschi le vacanze sono sinonimo di mare e così anche la deputata Pd approfitta del weekend per una fuga al mare e si concede una pausa nella bellezza della costa toscana, tra selfie con le amiche e tramonti suggestivi.\\ Per “Meb” non sembra ancora essere arrivato il tempo delle vacanze vere e proprie, ma in ...

Toscana - selfie al mare per Maria Elena Boschi : diluvio di like : Luglio. Tempo di ferie, di mare e di vacanze per tutti. Il forte caldo degli ultimi giorni ha fatto venire voglia di relax anche a Maria Elena Boschi, ex ministro del governo Renzi ed ex Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri nel Governo Gentiloni. «Con le amiche un po’ di relax in una bellissima spiaggia italiana», la didascalia scelta per accompagnare una serie di scatti che la ritraggono felice e spensierata in ...

