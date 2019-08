Madonna | l' emozionante duetto al karaoke con il figlio David video

Fonte : blogo

(Di domenica 18 agosto 2019) Il Corriere della Sera ha fornito alcuni dettagli sulla festa che la popstarha tenuto in occasione dei suoi 61 anni. Il quotidiano di via Solferino ha intervistato lo chef star Francesco Panella ha curato il catering per il compleanno della cantante a New York.La signore Ciccone ha scelto il Madame X, che si chiama proprio come l’ultimo album, quattordicesimo della carriera, e l’omonimo tour di, nella città che lei stessa ha definito il luogo dove tutto accade.era appena maggiorenne quando arrivò dal Michigan con pochi dollari in tasca per tentare la fortuna a New York: la giovane chiese al tassista di portarla al centro del mondo e lui la condusse a Times Square., l'alcon il) 18 agosto 2019 21:20.

juventinodoc73 : RT @Paolo885: Alcuni momenti della suggestiva e emozionante processione dopo la messa a #MadonnadiCampiglio con la statua della Madonna (pa… - Paolo885 : Alcuni momenti della suggestiva e emozionante processione dopo la messa a #MadonnadiCampiglio con la statua della M… - caosbarb : Mi sono fatta un male della madonna andando a sbattere contro la lavastoviglie Estate emozionante -