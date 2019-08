M5S | La Lega si attacca alla poltrona | Grillo convoca i vertici

La folle crisi : per la Lega il governo è al capolinea - poi si apre la partita. Ma il M5S chiude forno : Il messaggio che arrivera' dalla Lega martedi' a palazzo Madama sara' chiaro: questo governo e' al capolinea, non si puo' continuare ad andare avanti. Una eventuale risoluzione ci sara' solo dopo aver ascoltato il presidente del Consiglio Conte ma il convincimento tra gli 'ex lumbard' e' quello che il premier salira' al Colle per fare un passo indietro. E' soltanto allora che si aprira' la vera partita. Con le lancette che torneranno al 4 marzo ...

Zingaretti : "Lega e M5S fanno pace in nome delle poltrone? Pd pronto al voto senza paura" : Il segretario del Pd Nicola Zingaretti interviene sulla crisi di governo spiegando che è un errore fare ipotesi di nuove maggioranze prima che l'esecutivo in carica sia formalmente decaduto. Cosa che non sapremo prima del 20 agosto, quando il premier Giuseppe Conte si presenterà in Senato per le sue comunicazioni all'aula. M5S: 'Di Maio premier per salvare il governo? È una fake

Crisi - Romeo (Lega) : “M5S? Salvini ha avuto pazienza. Di nuovo con loro? Mai dire mai” : Il presidente della Liguria e leader del movimento “Cambiamo” Giovanni Toti è stato ospite alla Festa della Lega Toscana, per un’intervista con Massimiliano Romeo, capogruppo della Lega in Senato. Molti i temi affrontati, a partire dal buon governo di centrodestra che ha conquistato tante regioni da sempre governate dalla sinistra, come lo era la Liguria, che dalla vittoria di Toti nel 2015 a oggi è arrivata ad essere guidata per ...

Carte coperte tra Lega e M5S prima della resa dei conti : Due giorni al 'redde rationem' al Senato: Carte coperte, tattica dell'attesa e occhiate di tralice tra le due forze di governo. Parlare apertamente vorrebbe dire avviare le danze, in qualche modo dare all'interlocutore un appiglio per rilanciare e smuovere le acque. Nessuno lo vuole, e così continua il 'surplace', come quelli che nel ciclismo su pista di una volta duravano, interminabili, per decine di minuti. Il record in gara è di

Nella Lega c'è ancora chi spera in una riconciliazione con M5S : Il messaggio che arriverà dalla Lega martedì a palazzo Madama sarà chiaro: questo governo è al capolinea, non si può continuare ad andare avanti. Una eventuale risoluzione ci sarà solo dopo aver ascoltato il presidente del Consiglio Conte ma il convincimento tra gli 'ex lumbard' è quello che il premier salirà al Colle per fare un passo indietro. E soltanto allora che si aprirà la vera partita.

Gregorio De Falco - fonti riservate : "Ho notato una cosa in Senato". Perché sarà ancora governo Lega-M5S : "I 5 Stelle sono finiti, torneranno con la Lega". A spiegarlo è Gregorio De Falco, senatore ex M5s oggi nel Gruppo Misto dopo durissimi scontri con i vertici grillini. Intervistato dal Quotidiano nazionale, il comandante indica in Luigi Di Maio il "colpevole" del "tradimento degli ideali" del Movime

Matteo Salvini fregato due volte. "Il piano B del Pd" - clamoroso ribaltone Conte se la Lega ricuce col M5S : Tra Pd e M5s ormai non si discute più sul cosa, il governicchio, ma sul come. Al patto per rinviare il voto anticipato, far saltare i piani di Matteo Salvini e mandarlo all'opposizione manca solo l'ufficialità. Tutti ne parlano, Graziano Delrio si è sbilanciato ("Un patto scritto alla tedesca") ma t

Quali margini ci sono perché Lega e M5S restino insieme al governo? : Il Movimento 5 stelle attacca le 'giravolte' della Lega e smentisce possibili nuovi accordi con il partito di Salvini che ha presentato la mozione di sfiducia contro il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. A tre giorni dalla seduta dell'Aula del Senato per le comunicazioni del premier - che valuterà se salire al Colle prima del voto sulle risoluzioni con cui si dovrà concludere il dibattito sul suo intervento o se attenderne l'esito -

M5S : "Con la Lega mai dire mai - Salvini via dal Viminale Governo col Pd? Buone possibilità". L'intervista-bomba : "Allo stato il leader della Lega si è dimostrato non affidabile. Sarebbe molto complicato, però in politica non esiste il mai. Certamente, però, non alle condizioni di prima". Con queste parole il senatore del Movimento 5 Stelle Mario Michele Giarrusso, intervistato...

Durigon (Lega) : "Avanti con il M5S? Fatte molte cose buone - vediamo..." : La strategia di Matteo Salvini per ottenere le elezioni politiche anticipate. L'ipotesi di un governo M5S-Pd. Il ruolo del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Le alleanze nel Centrodestra in...

Renzi a Le Monde : "Evitare il voto M5S prenda le distanze dalla Lega" : Il giro Macron (con la nomina dell'ex Pd Gozi) paga. Lunga intervista di Matteo Renzi al quotidiano francese Le Monde: "Evitare le urne volute da Salvini, il M5s prenda le distanze dalla Lega"

Affari rilancia il governo M5S-Lega"Senza torna la vecchia politica" : "Devi far continuare l'esperienza gialloverde!". Questo l'appello lanciato da Diego Fusaro, filosofo e collaboratore di Affaritaliani.it con la sua rubrica quotidiana "Lampi di pensiero" al ministro Salvini. "Addio al governo M5S-Lega? Così torna in pista la vecchia politica"

Pensioni ultime notizie : scontro Lega-M5S “interesserà Quota 100” : Pensioni ultime notizie: scontro Lega-M5S “interesserà Quota 100” L’alta tensione tra Lega e Movimento 5 Stelle avrà certamente ripercussioni sulle misure attuate da questa legislatura. Ne è convinta Elsa Fornero: l’ex ministro del Lavoro ha parlato in particolare di reddito di cittadinanza, misura verso la quale non esprime troppe contrarietà nonostante alcune criticità da risolvere, e Quota 100, che potrebbe avere ripercussioni importanti ...