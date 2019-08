Luigi Di Maio si piega a Grillo e Casaleggio | Salvini non più credibile | il M5s sta

Luigi Di Maio e Conte - tutto già pronto : "Si va alla crisi in Senato". Il trucco per fare l'inciucio col Pd : La crisi è una partita di nervi, depistaggi e furbizie. E il Movimento 5 Stelle, in 6 anni in Parlamento, pare già aver appreso i rudimenti dei vecchi volponi della Prima Repubblica. Secondo il Fatto quotidiano, Luigi Di Maio e i suoi (che oggi si sono incontrati nella casa di Beppe Grillo a Marina

Luigi Di Maio "anello debole" del patto tra Pd e M5s. L'arma segreta di Salvini : il "contro-inciucio" : È Luigi Di Maio "l'anello debole" dell'inciucio tra Pd e M5s. Dentro la Lega, spiega un retroscena del Corriere della Sera, gli uomini più vicini a Matteo Salvini fanno intuire come il pressing per far rientrare la crisi e sventare il governicchio sarà tutto sul vicepremier. "In un'alleanza giallo-r

Luigi Di Maio - la nuova tragica tentazione : "Dove lo vedremmo bene". Il piano di M5s e Pd : che posto gli danno : Gli avrebbe offerto il posto da premier, Matteo Salvini, e Luigi Di Maio ha pubblicamente e sdegnosamente rifiutato: "Fake new, non pensiamo alle poltrone". La verità, si legge in un retroscena del Corriere della Sera, è che dentro al Movimento 5 Stelle alle poltrone (nuove) ci pensano eccome, e che

Governo : Salvini sarebbe pronto a offrire la presidenza del Consiglio a Luigi Di Maio : Il ministro dell'Interno Matteo Salvini pur di far rientrare la crisi di Governo sarebbe pronto ad offrire la presidenza del Consiglio a Luigi Di Maio. A sostenere l'incredibile colpo di scena sarebbero dei parlamentari del Pd. Tra dem e M5S, in attesa di sviluppi, si sarebbero intanto sospesi tutti i contatti. Il leader dei pentastellati ha subito smentito con un post su Facebook: "Leggo continue fake news - ha scritto - ma sono tutte cose che ...

Luigi Di Maio presidente del Consiglio - anche il M5s smentisce : “Fake news creata ad arte” : L'ipotesi secondo cui Matteo Salvini avrebbe proposto a Luigi Di Maio di fare il presidente del Consiglio in un nuovo accordo di governo tra Lega e M5s viene smentita dallo stesso ministro del Lavoro, oltre che dal Movimento 5 Stelle. Di Maio parla di "fake news su futuri ruoli e incarichi, assurdità veicolate ad arte".Continua a leggere

Luigi Di Maio : "Né offerte né contatti con la Lega" : Nessuna offerta di fare il premier, nessun contatto nelle ultime ore con la Lega. Fonti vicinissime al vicepremier e capo politico dei 5 stelle, Luigi Di Maio, negano all’Huffpost di aver ricevuto offerte o anche solo che ci siano stati contatti con la Lega. “Non ho ricevuto alcuna offerta - dicono collaboratori vicini al vice premier - e non ci sono stati neanche contatti di recente. Ora noi vogliamo andare il 20 in Aula in ...

Luigi Di Maio imita Salvini per raccogliere consensi : in costume in spiaggia - tentativo patetico : Luigi Di Maio, ora che l'alleanza di governo si è rotta e deve raccogliere consensi, tenta di utilizzare le stesse tecniche di Matteo Salvini. Sia mai che qualche punto percentuale possa aumentare la quota alla quale è paralizzato secondo i sondaggi (15%). E così il leader grillino si fa immortalare

Come se nulla fosse successo Matteo Salvini vuole tornare con Luigi Di Maio : E’ questo il futuro leader del centrodestra? Alleato con i grillini! Prima dice di volere staccare la spina al Governo,

Luigi Di Maio : "Matteo Salvini ora è pentito ma ormai la frittata è fatta - inutile che sbraita" : "Ha fatto tutto da solo" Matteo Salvini "per tornare dopo nemmeno 24 ore nelle braccia di Silvio Berlusconi. Ora è pentito, ma ormai la frittata è fatta", scrive Luigi Di Maio sul suo profilo Facebook e affonda: "Ognuno è artefice del proprio destino. Buona fortuna". Il capo politico del Movimento 5

Matteo Salvini e Luigi Di Maio a Genova alla messa per il Ponte Morandi : fianco a fianco - gelo totale : Uno di fianco all'altro, Matteo Salvini e Luigi Di Maio, a pochi centimetri. I due vicepremier si sono ritrovati a Genova, per la cerimonia dedicata alle vittime del Ponte Morandi a un anno dal crollo che provocò 43 morti il 14 agosto 2018. Dagli applausi commossi dei funerali di un anno fa, per un

L’estate di Luigi Di Maio e Virginia Saba. Ghiacciolo e sexy effusioni on the beach : Vacanze al mare anche per i rappresentanti del Governo. Il vicepremier Luigi Di Maio è stato paparazzato in una caletta di Baja Sardinia, una delle località più rinomate della Costa Smeralda, con la sua compagna Virginia Saba. I due sono stati fotografati in una delle spiagge più esclusive della Sardegna, quella del Pevero, in piena Costa Smeralda, a poche curve di distanza dal Billionaire, il locale di Flavio Briatore, che in queste ore dai ...

Luigi Di Maio - l'ultima trovata grillina : al via un governo di minoranza. L'ipotesi delirante : Il Movimento 5 Stelle è allo sbaraglio. Ora tra i grillini c'è anche chi lancia la proposta di un governo di minoranza per varare le riforme già in atto e per assicurare stabilità in un'eventuale fase di transizione. L'iniziativa, date le numerose difficoltà nel realizzarla, sembra perlopiù - per il

Luigi Di Maio - reazione scomposta dopo le frasi di Salvini al Senato : "I veri amici sono sempre leali" : Luigi Di Maio non perdona l'abbandono di Matteo Salvini, reo di aver annunciato la crisi di governo: "Non mi sono mai piaciute quelle persone che fanno gli amici di tutti. Per me l'amicizia è una cosa seria, è un valore fondamentale nella vita, straordinario. E soprattutto, i veri amici sono sempre

Luigi Di Maio prende in giro l'Italia : "M5s non si siederà mai con Renzi. Ecco perché Salvini vuole la crisi" : Volta la faccia al Pd, Luigi Di Maio, ma fine di ignorare la volontà della stragrande maggioranza dei suoi parlamentari: quello di un patto tra M5s e dem per non far terminare la legislatura ora e mandare tutti a casa. Il vicepremier e leader grillino, in diretta via Facebook, assicura che "l'M5s no