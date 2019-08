Lo stato maggiore M5S a casa Grillo Divorzio ufficiale da Salvini

Fonte : huffingtonpost

(Di domenica 18 agosto 2019) È il ribaltone interno ai 5 Stelle il tema vero che incrocia la grande trattativa sul nuovo Governo: un esecutivo con il Pd, che può equivalere alla fine della leadership di Luigi Di Maio, oppure riallacciare i rapporti con la Lega che equivale alla blindatura del capo politico grillino all’interno dell’esecutivo.Da qui passeranno le trattative, non facili, dei prossimi giorni. Anche perché, per adesso, il Movimento è compatto nel definire“un interlocutore non più credibile e inaffidabile” e tutto lascia pensare che lo sguardo sia rivolto al Pd nonostante le difficoltà.Una fonte molto vicina ai vertici a metà mattinata anticipava ciò che sarebbe successo: “Oggi è una giornata decisiva”. E infatti, quando Matteoin diretta Facebook apre alla possibilità di sedersi di ...

