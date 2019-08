Lo spot per il mercato asiatico è imbarazzante | ironia social contro Cristiano Ronaldo

Nessun complotto anti-Napoli per lo spot Sky Serie A - è una questione di diritti commerciali : diritti individuali e diritti collettivi Ieri è divampata a Napoli l’ultima polemica da sindrome di auto-ghettizzazione. È comparsa l’immagine spot del campionato e tra le squadre in “copertina” non c’è il Napoli. In realtà non ci sono nemmeno il Milan e la Roma. Ci sono la Juventus, l’Inter, l’Atalanta, la Lazio e il Torino. Apriti cielo. Sono intervenuti persino avvocati a parlare di poteri forti (ah se Pinuccio ...

Ricreare il widget di spotify per Android è un gioco da ragazzi : ecco come fare : Già vi manca il widget di Spotify per Android? ecco come fare per ricrearlo con l'aiuto di due app come KWGT e Tasker; niente paura è un gioco da ragazzi. L'articolo Ricreare il widget di Spotify per Android è un gioco da ragazzi: ecco come fare proviene da TuttoAndroid.

Chirurgo plastico per farsi pubblicità rifà le sue giovanissime figlie dalla testa ai piedi - le due ragazze sono il suo spot vivente : Un Chirurgo plastico ha preso una decisione molto discutibile quella di rifare dalla testa ai piedi le sue due figlie adottive solo allo scopo di farsi pubblicità. Il medico vive in Orangr Conty una città della California, negli Stati Uniti e ha deciso di rifare le figlie sottoponendole già da piccolissime a interventi di chirurgia platica. Le due figlie sono adottive e si chiamano Charm e Brittani Niccole. Brittani, oggi ...

spotify lancia una piattaforma per chi registra podcast : Spotify for podcasters, la nuova piattaforma di analisi dedicata ai creatori di podcast (immagine: Spotify) Il mondo dei podcast è approdato da poco su Spotify ma ha immediatamente riscosso molto successo tant’è che il servizio di streaming musicale ha deciso di creare una nuova piattaforma dedicata ai podcaster. Spotify for podcasters è la nuova piattaforma, appena uscita dalla sua versione beta, creata per permettere ai creatori di ...

spotify sta testando un modo per impostare lo speaker preferito - ma in settimana perderà il widget : Spotify sta testando una nuova funzionalità per gli altoparlanti con supporto per Spotify Connect che consentirà agli utenti di impostare un dispositivo come preferito, inoltre in settimana la società rimuoverà il widget Android. L'articolo Spotify sta testando un modo per impostare lo speaker preferito, ma in settimana perderà il widget proviene da TuttoAndroid.

Milka nei guai per uno spot : no ragazzine rosse e in sovrappeso : La Milka è finita sotto i riflettori dopo che un'agenzia di recruiting a cui si era rivolta per una pubblicità ha pubblicato un bando chiedendo espressamente di non portare figli con capelli rossi o sovrappeso. Uno strano bando comparso per una campagna pubblicitaria di Milka, la nota azienda di cioccolato svizzero, in cui si chiedeva alle mamme di portare le proprie figlie per partecipare al casting per il ruolo di "Mia". Fin qui ...

Casting di Klab4 per uno spot - un film e un documentario e di Magnolie per programmi TV : Casting in corso, a cura di Klab4 film, per uno spot, un film e altro ancora, e selezioni ancora aperte per partecipare ad importanti programmi televisivi di Magnolia. Nuove opportunità lavorative, pertanto, nel mondo dello spettacolo. Klab4 film Sono in corso varie selezioni a cura di Klab4 film. Innanzitutto, per la realizzazione di un interessante spot di carattere pubblicitario le cui riprese verranno poi effettuate a Capri verso la metà del ...

Casting per uno spot pubblicitario e per uno short film : Ci sono delle selezioni attualmente in corso per la ricerca di attori, attrici e figuranti per uno spot pubblicitario legato a una ben nota marca di amari. Sono inoltre aperte attualmente le selezioni di attori e attrici per realizzare un cortometraggio. Le riprese verranno poi effettuate rispettivamente nei pressi di Roma e a Genova. Uno spot Per realizzare uno spot collegato alla campagna pubblicitaria di un'importante marca di amari digestivi ...

In anteprima per Vanity Fair lo spot per il festival di Venezia : Uno spot dagli effetti speciali quello prodotto dalla Rai per la 76° Mostra Internazionale d’ Arte cinematografica di Venezia, giocato tutto su un leone – omaggio al simbolo della città e del festival – interamente realizzato in “3d”, ma con una tecnologia talmente avanzata da ingannare il telespettatore: in molti hanno creduto che il felino fosse in carne ed ossa. Un grande progetto ideato e prodotto dalla Direzione Creativa della Rai in ...

Casting per la Scuola nazionale di cinema indipendente e per brevi spot pubblicitari : Sono tuttora aperte le selezioni della Scuola nazionale di cinema indipendente di Firenze per un importante concorso correlato all'attività fotografica in ambito cinematografico. Sono inoltre ancora aperte le selezioni di attori e attrici con precedenti esperienze a livello recitativo per la realizzazione di numerosi piccoli spot di tipo pubblicitario collegati al lancio di una App. Le riprese in questione verranno poi effettuate a Milano verso ...

Napoli - uno spot per avere cura dello stadio San Paolo : Trattare lo stadio San Paolo come casa propria, comportarsi allo stadio come se si stesse nella propria abitazione. È questo il messaggio che si vuole dare con lo spot “Lo stadio San Paolo come casa tua”, un video collage di personalità del mondo dello spettacolo e dello sport in cui si invitano i cittadini napoletani, […] L'articolo Napoli, uno spot per avere cura dello stadio San Paolo è stato realizzato da Calcio e Finanza - ...

Pd - spot di Nicola Zingaretti per rifarsi la faccia : il partito dei salotti finge di essere vicino al popolo : Il Pd. Il partito pro-Europa; il partito lontano dai cittadini; il partito delle élite; il partito dei salotti; il partito che snobba il popolino e sfotte Matteo Salvini perché va in spiaggia al Papeete. In definitiva, Pd: il partito che perde sempre. E così in una sorta di maldestro tentativo di ri

spotify aggiunge due nuove playlist personalizzate : “On Repeat” e “Repeat Rewind” : Le playlist personalizzate di Spotify sono focalizzate sulla scoperta di nuova musica, ma due nuove aggiunte apparse lo scorso fine settimana hanno obbiettivi diversi. La playlist "On Repeat" si concentra sui brani che state ascoltando più frequentemente in questo momento, mentre "Repeat Rewind" spazia tra le canzoni preferite di alcuni mesi fa. L'articolo Spotify aggiunge due nuove playlist personalizzate: “On Repeat” e ...

Nicchi : «Una donna arbitro per Juve-Inter? Se lo merita - sì. Non per uno spot» : L’arbitressa Edmondo Pinna sul Corriere dello Sport intervista il presidente degli arbitri italiani, Marcello Nicchi, sulla decisione dell’UEFA di affidare la direzione di gara della Supercoppa europea del 14 agosto fra Chelsea e Liverpool a una donna: la francese Stéphanie Frappart. Il tritacarne del femminismo e del maschilismo “Appunto, ed io non voglio entrarci. Perché gli arbitri, tutti, li guardo con occhio tecnico. Punto. Sono state ...