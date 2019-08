LIVE Italia-Turchia 45-41 basket | Torneo Acropolis 2019 in DIRETTA | partenza convincente

Fonte : oasport

(Di domenica 18 agosto 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA46-41 1/2 per Gentile dalla lunetta. 45-41 Hackett lasciato con tanto spazio palleggia e mette a segno la tripla frontale. 42-41 Belinelli inizia a carburare e realizza un altro canestro da due. 40-41 Korkmaz ci punisce da tre dopo una pessima gestione degli azzurri. 40-38 Magnifica palla di Belinelli in angolo da Hackett: solo retina per il nostro play. 37-38 SEMPRE GENTILE! L’azzurro ruba palla e schiaccia dopo aver condotto il contropiede. INIZIATO IL TERZO PERIODO. 35-38 Fantastico attacco al ferro di Hackett in chiusura di primo tempo. 33-38 Balbay manda al bar Brooks in penetrazione. 33-36 Gentile attacca bene in recupero. 31-36 Brooks ci sta capendo davvero poco: Osman da tre lo sorprende di nuovo. 31-33 Ilyasova è salito di colpi, canestro da fermo in faccia a Belinelli. 31-31 Hackett vola al ferro e cerca di ...

