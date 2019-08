Ligue 1 | clamoroso tonfo del Psg | il Rennes vince grazie a…Niang FOTO

Fonte : calcioweb.eu

(Di domenica 18 agosto 2019) Ilsi conferma un avversario scomodo per il Paris Saint Germain. Dopo la sconfitta della scorsa stagione in Coppa di Francia ai supplementari, arriva la prima sconfitta stagionale per Mbappé e soci, battuti al Roazhon Park per 2-1 dalla squadra di Stephan. Il Psg passa in vantaggio al 36′ con Cavani, lesto ad avventarsi sul pallone dopo lo sciagurato retropassaggio di Da Silva, ma prima del riposo l’ex Milan e Torino Niang è bravo a girarsi in area sul cross di Traoré, infilando Areola per l’1-1. Nella ripresa, dopo tre minuti, l’undici di Stephan trova addirittura il vantaggioall’incornatante di Del Castillo sul traversone di Camavinga, il Psg non la riprende più e ilresta a punteggio pieno in compagnia di Nizza e Lione. In alto laGALLERY. RISULTATI 2^ GIORNATA VENERDI’ Lione – Angers 6-0 SABATO Nantes ...

