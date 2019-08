Liga | esordio vincente per il Siviglia | 0-2 sul campo dell’Espanyol

BundesLiga - Eintracht ok all’esordio : vittoria di misura contro l’Hoffenheim : Il primo dei due match di Bundesliga odierni se lo aggiudica l’Eintracht di Francoforte, che batte di misura per 1-0 l’Hoffenheim. Alla Commerzbank Arena, decisiva una rete dopo appena 35 secondi di Hinteregger, bravo a girare in rete al volo sul cross dalla destra di Kostic. Il programma completo di questa giornata. RISULTATI 1^ GIORNATA VENERDI‘ Bayern Monaco – Hertha Berlino 2-2 SABATO Borussia Dortmund – ...

Esordio in BundesLiga dell’Union Berlino. Suo il primo stadio tedesco costruito dai tifosi : Abbiamo raccontato, qualche giorno fa, la storia della Union Berlino. La squadra che nel dopoguerra era la rivale della Dinamo Berlino, squadra della Stasi. La squadra antiregime oggi debutta in Bundesliga, ma i tifosi boicotteranno i primi 15 minuti per una protesta contro la Red Bull. Oggi Libero torna sull’argomento raccontando altri dettagli su questo club così particolare. Lo stadio di sua proprietà, ad esempio, è stato il primo, in ...