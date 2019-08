Le stelle della seconda sestina dal 19 al 25 agosto | Acquario in cerca di romanticismo

Le stelle della commedia sexy : Nadia Cassini - la perfezione del lato B : Prosegue il viaggio di Tgcom24 alla riscoperta delle bellezza della commedia sexy degli anni 70. Questa volta è il turno di Nadia Cassini, definita da tutti il più bel “lato B” del cinema italiano. Statunitense di origine italo-tedesca, la Cassini divenne celebre nel 1970 con il film scandalo “Il Dio serpente”, cui seguirono molte commedie in compagnia soprattutto di Lino Banfi. Figlia d’arte (il padre tedesco e la ...

La Lega riapre ai Cinque stelleIpotesi ritiro della sfiducia a Conte : "Io sono quello che non chiude mai le porte fino in fondo..". Il ministro delle Politiche agricole, Gian Marco Centinaio, risponde così alla domanda sulla possibilità di "ritessere la tela strappata con i 5 stelle" Segui su affaritaliani.it

Vuelta a España 2019 : le stelle della manifestazione. Che trio per la Movistar - una coppia per la Jumbo Visma - Gaviria per le volate : Tutto pronto per la terza ed ultima grande corsa a tappe stagionale. Ci siamo per il via della Vuelta a España 2019, che si correrà da sabato 24 agosto a domenica 15 settembre. Vivremo una sfida spettacolare per la conquista della maglia rossa, con i corridori che dovranno affrontare 21 frazioni per un totale di 3290,7 km. Sarà grande spettacolo in chiave classifica generale, con le molte salite che dovranno affrontare i ciclisti: andiamo a ...

Beach volley - World Tour 2019 Mosca. Si raddoppia al Luzhniki : dopo l’Europeo ecco l’ultima 4 stelle della stagione : Stessa sabbia, stesso stadio, si spera un po’ meno freddo e maltempo ma a Mosca in questo periodo potrebbe essere una speranza vana. Si è appena chiuso il sipario sull’Europeo, si riapre sul World Tour allo stadio Luzhniki per l’ultimo torneo 4 Stelle della stagione con al via buona parte delle migliori coppie del mondo. Non sono iscritti i neo-campioni d’Europa Mol e Sorum che, dopo otto tornei vinti in stagione, una ...

Inflazione alle stelle - peso senza valore e i 57 miliardi da dare all'Fmi : le radici della crisi economica in Argentina : La borsa Argentina crolla dopo la sconfitta alle primarie del presidente Mauricio Macri. Ed è un tonfo pesante, del 48%. Un dato che si aggiunge alla già difficile situazione economica del paese.Il ricordo della bancarotta del 2001 è ancora fresco nella memoria degli argentini: molti persero il lavoro, tanti ancora ne vivono le conseguenze. Oggi siamo alla ricaduta: l’Inflazione nel 2018 ha toccato il 47%, la ...

Ecco tutte le nuove stelle della serie A : Mentre la Juventus si rinforza ulteriormente per vincere la Champions con un nuovo trio d’assi d’eccezione, le altre squadre cosa stanno facendo? Passiamo in rassegna le nuove stelle della serie A per capire se gli equilibri quest’anno potranno essere sovvertiti. Siamo pronti per goderci in diretta streaming le primizie dei nuovi campioni del massimo campionato?Continua a leggere

Volley - Preolimpico 2019 : le stelle della manifestazione. Aleksandar Atanasijevic e Uros Kovacevic le principali minacce per gli azzurri : Lo splendido successo delle ragazze di Davide Mazzanti ha aumentato ulteriormente le aspettative nei confronti della Nazionale italiana di Volley maschile, impegnata nel fine settimana a Bari nel torneo di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020. La formazione guidata da Chicco Blengini dovrà chiudere al primo posto nel girone eliminatorio per strappare il biglietto per il Giappone, ma il compito non sarà certamente agevole. Serbia, ...

Dino Giarrusso assume come portaborse a Bruxelles il marito della consigliera 5 stelle : L'ex Iena eletta all'Europarlamento nella circoscrizione Isole inserisce nel suo staff il compagno della presidente del consiglio comunale di Siracusa. Eppure proprio lui aveva promesso di fare colloqui e di non assumere "amichetti"

Astronomia - gli eventi più importanti di Agosto 2019 : l’allineamento della Luna con Giove e Saturno prima delle stelle cadenti e del ritorno di Orione [INFO] : Agosto è ormai alle porte e con il nuovo mese, arriva un evento che gli appassionati di osservazioni celesti hanno segnato sul calendario già da tempo, ossia uno degli sciami meteorici più belli di tutto l’anno. Ma Agosto non porterà solo questo. Ecco, allora, i 3 eventi astronomici più importanti da non perdere ad Agosto. 9-11 Agosto: La Luna si allinea con Giove e Saturno Il secondo weekend di Agosto offrirà la grande opportunità di puntare un ...

I capigruppo della Lega invitano alle dimissioni i 5 stelle che non vogliono la Tav : Non un semplice avvertimento, un ultimatum o una sfida ma molto di più. La Lega 'molla' il Movimento 5 stelle sulla Tav. E lo fa con una nota al vetriolo che - nelle intenzioni dei leghisti - ha il senso e il tono del "Vaffa" da grillini della prima ora. "Se per i 5 stelle la Tav è un delitto, uno spreco, un crimine, un regalo a Emmanuel Macron e al partito del cemento, che ci stanno a fare in un governo che la realizzerà?", si chiedono i ...

Milly Carlucci a Blogo : "The masked singer - il caso Osvaldo a Ballando con le stelle - la crisi della Clerici con la Rai" : Poco prima di salire sul palco delle Giornate del Cinema Lucano - Premio Internazionale Basilicata a Maratea, dove ha ritirato il riconoscimento alla carriera, Milly Carlucci ha parlato ai microfoni di Blogo dei suoi prossimi impegni televisivi - a partire dal nuovo The masked singer a gennaio su Rai1 - e ha commentato i temi caldi legati al piccolo schermo.Ci stiamo lavorando con il gruppo di Ballando con le stelle, a breve parto per Los ...

Dai rifiuti dello spazio a quelli della Terra : un braccio robotico nato per le stelle ora è utilizzato anche per la raccolta differenziata : Un braccio robotico creato per le missioni nello spazio, progettato e assemblato dal costruttore di razzi China Academy of Launch Vehicle Technology (CALT), fu lanciato per la prima volta in orbita dal razzo cinese Long March-7 nel 2016, e testato nella rimozione di detriti spaziali, comprese i frammenti di razzo e quelli lasciati dalla disintegrazione, erosione e collisione di veicoli spaziali. Alla deriva attorno alla Terra ci sono miliardi di ...

Fondi russi - nel giorno della verità il collasso 5 stelle : Davvero non si era mai visto un presidente del Consiglio parlare, in un’Aula del Parlamento, di fronte ai banchi vuoti del partito di maggioranza relativa che lo ha espresso. E, con l’eccezione di Fraccaro che non poteva non esserci per ragioni regolamentari, parlare da solo tra i banchi del governo, senza altri ministri del Movimento. Una protesta confusa, imbarazzata, mal gestita, verso Salvini - così è stato spiegato ...