L' abito che inganna le telecamere di sorveglianza

Santanché con outfit retrò - Casellati in abito bianco. La crisi d'agosto scatena la fantasia dei parlamentari : “Invidio certe abbronzature”, ha detto ieri il vicepremier Matteo Salvini al Senato. D’altronde, in tempo di crisi governo agostana c’era da aspettarselo: look estivi e carnagioni dorate hanno colorato il Senato.A calamitare l’attenzione l’outfit della senatrice di Fratelli d’Italia Daniela Santanché che, oltre ad una bella abbronzatura, ha sfoggiato una camicia a fantasia e un’acconciatura ...

Copiato l'abito da sposa di Meghan Markle. Amara delusione per la duchessa di Sussex - : Carlo Lanna Sarebbe stato Copiato l'abito da sposa indossato da Meghan Markle al suo royal wedding e la colpa sarebbe dell'amica stilista Jessica Mulroney Oltre a essere una duchessa, Meghan Markle è anche un’icona di moda e di stile. In molti cercano di emulare il look della moglie di Harry che, durante gli eventi istituzionali, appare sempre in tiro e sempre al top. Ma emulare non significa copiare e questo dualismo non è stato ...

Ilary Blasi al matrimonio della sorella : pioggia di critiche per l’abito scelto : Ilary Blasi diventa testimone di nozze per il matrimonio della sorella Silvia insieme a Ivan, suo storico fidanzato. l’abito giallo di Ilary Blasi al matrimonio della sorella Silvia scatena le polemiche Ilary Blasi continua a far discutere per i suoi look. Questa volta la moglie di Francesco Totti sta facendo chiacchierare sui social network per l’outfit scelto in occasione del matrimonio della sorella Silvia. Un giorno di grande felicità per la ...

L’abito che ha stregato tutte (e ha anche un account Instagram) : L’hanno soprannominato The Dress ed è l’abito di Zara che ha stregato tutte, guadagnandosi anche un account Instagram dedicato. Influencer, vip e appassionate di moda, sono tantissime le donne di ogni età che hanno subito il fascino di questo capo del brand spagnolo. Cos’ha di tanto speciale? Per prima cosa la fantasia, che è una delle più amate da Kate Middleton, regina di stile e fan dei pois. In questo caso sono neri su ...

L’abito che ha stregato tutte (e ha anche un account Instagram) : L’hanno soprannominato The Dress ed è l’abito di Zara che ha stregato tutte, guadagnandosi anche un account Instagram dedicato. Influencer, vip e appassionate di moda, sono tantissime le donne di ogni età che hanno subito il fascino di questo capo del brand spagnolo. Cos’ha di tanto speciale? Per prima cosa la fantasia, che è una delle più amate da Kate Middleton, regina di stile e fan dei pois. In questo caso sono neri su ...

La rivelazione di Morabito : “Il ds del Fenerbahce - mi ha confermato che già oggi si chiude per Elmas! : Morabito sull’affare Elmas-Napoli L’agente Fifa ed intermediario di mercato, Vincenzo Morabito è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli ed ha rilasciato alcune dichiarazioni su Elif Elmas: “Parliamo di un destro naturale, molto duttile e capace di giocare in ogni posizione del campo dal centrocampo in su. Parliamo di uno che gioca il pallone con grande naturalezza, ha tecnica e può solo migliorare con un ...

Paola Turani - matrimonio con il Serpella. L'abito e gli invitati vip : ci sono anche Michelle Hunziker e Aurora : Paola Turani ha detto sì. Il matrimonio dell'influencer da un milione di follower su Instagram e Riccardo Serpellini, detto il Serpella, è stato l'evento social di...

Ecco l'abito che indosserà Archie per il segretissimo battesimo : Il battesimo è top secret. Pochissimi gli elementi che trapelano riguardo alla cerimonia che Meghan e Harry hanno voluto per Archie. Di certo c’è solo che la Regina pare aver dato forfait e lo stesso ha fatto Serena Williams, molto amica della Duchessa di Sussex, impegnata a Wimbledon. Nella piccola cappella di Windsor, dove si sono sposati i genitori, Archie riceverà il Sacramento: sconosciuti i nomi del ...

Paola Turani - matrimonio con Serpella. L'abito e gli invitati vip : ci sono anche Michelle Hunziker e Aurora : Paola Turani ha detto sì. Il matrimonio dell'influencer da un milione di follower su Instagram e Riccardo Serpellini, detto il Serpella, è stato un successo sui social. Con...