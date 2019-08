La sua azienda ha un utile di 5 milioni e lui fa un gesto straordinario

Fonte : baritalianews

(Di domenica 18 agosto 2019) Un imprenditore dell’Umbria, Brunello Cucinelli ha fatto unche rimarrà nel tempo. L’imprenditore che da tutti è conosciuto come il re del cachemire e che ha un marchio per il quale essere orgogliosi come nazione, ha fatto una scelta rara : ha voluto riconoscere e dividere il successo che ha la suacon i suoi dipendenti convinto del fatto che la sua grandezza la deve anche a loro e, pertanto ha deciso di dividere gli utili con i suoi dipendenti. Questa ha significato che ogni dipendente ha avuto una parte di utili pari a 6.000 euro. Brunello Cucinelli ha così dichiarato ai giornalisti: “Questo vuole essere un dono di famiglia, qualcosa che va al di là dell’che è quotata in borsa. Abbiamo voluto dare un premio a chi è cresciuto insieme a noi e l’abbiamo comunicato ai dipendenti.” E’ evidente che la grandezza di questo uomo va al di la ...

GGuaiti : @claudelcam @ilbaku @Paolo_Tamagnini @jacopo_iacoboni Non so se sia impossibile, so che non è, per me, accettabile… - FPennabianca : RT @Alexontheblock: @chiossimanuela2 Migranti + Caritas = Utili Parroco va contro gli interessi della sua Azienda, rimuovetelo subito. - mauri_eco : RT @Alexontheblock: @chiossimanuela2 Migranti + Caritas = Utili Parroco va contro gli interessi della sua Azienda, rimuovetelo subito. -