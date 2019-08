La polizia ingaggia le oche per vigilare sul Bronx cinese

Fonte : ilgiornale

(Di domenica 18 agosto 2019) Daniela Uva Più efficienti della tecnologia, più affidabili dei cani Pechino le usa come 007. E in Italia sono un antifurto La storia narra che nel 390 a.C. sarebbero riuscite a salvare Roma dall'assedio dei Galli. Da allora si rincorrono leggende che vedono come protagoniste le. In versione animali da guardia. Perché, come le famosissimecapitoline insegnano, questi grandi pennuti in materia di sicurezza possono rivelarsi più efficienti dei cani. E per questo vengono spesso impiegati per tenere lontani ladri e malintenzionati. Il motivo sta nelle loro caratteristiche comportamentali: lesono dotate di una vista acuta durante il giorno e di un istinto particolarmente vigile, inoltre sono estremamente territoriali. Ma non finisce qui. I pennuti non vedono bene durante la notte e quindi tendono a non mangiare quando si trovano al buio, in questo modo sono meno ...