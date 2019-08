La lettera di Norma Gimondi al padre Felice | Ora riposa | la tappa è finita

Fonte : huffingtonpost

(Di domenica 18 agosto 2019) Unad’amore alche non c’è più.scrive a, acclamato dai tifosi per essere stato uno dei più grandi ciclisti che l’Italia abbia mai avuto, ma che per lei è stato “il miglior papà che si possa avere”. Una missiva commovente pubblicata sulle pagine del Corriere della Sera: Caro papà, da bambina quando partivi per il Giro d’Italia la mamma faceva scrivere a me e Federica una letterina per farti compagnia la sera, di rientro dalla. Era un modo per dirti e farti capire che anche se non eri con noi, noi eravamo con te ovunque. Scrivo questa — lache più ho temuto di dover scrivere — perché oggi più che mai io, mamma e Federica abbiamo bisogno che tu sia con noi. Con le tue poche parole ma con i tuoi tanti fatti, ci hai amato ...

