La lettera della figlia Norma a Felice Gimondi | “Vorrei poterti dire | alzati papà”

I bassifondi della letteratura - dove si scrive per avere successo e fare soldi : I romanzi raccontano il mondo, e nel mondo ci sono lettori e scrittori. Mestiere rischioso, il primo. Basta pensare a Don Chisciotte e a Madame Bovary. Uno finisce pazzo, con la postuma soddisfazione di essere considerato il paladino delle cause giuste e onorevoli (Cervantes era stato chiaro, purtro

Malattia Mihajlovic - la toccante lettera della figlia Viktorjia : “Stai dimostrando a tutti quanto vali” [FOTO] : Dopo l’annuncio shock di qualche settimana fa, prosegue la lotta personale di Mihajlovic contro la Malattia. L’allenatore del Bologna, come dimostra adesso in panchina ma come ha fatto vedere soprattutto in campo in passato, è un guerriero. Pregio che la figlia Viktorjia non ha nascosto, come evidenziato nella lettera che ha dedicato al papà tramite il suo profilo Instagram. “A te – si legge – che ci hai fatto ...

Kylie Jenner : Travis Scott ha letteralmente ricoperto di rose la casa della fidanzata : In vista del compleanno della guru dei trucchi The post Kylie Jenner: Travis Scott ha letteralmente ricoperto di rose la casa della fidanzata appeared first on News Mtv Italia.

Americani a Roma. L’Urbe vista dai classici della letteratura : (foto: David Lees/The LIFE Picture Collection via Getty Images/Getty Images) La foto di un ragazzo americano bendato, buttato lì su di una sedia di caserma come una statua di sabbia, ha fatto il giro del mondo, segnando questa settimana altrimenti concessa a spensierati esodi vacanzieri. Si chiama Christian Gabriel Natale Hjorth, un nome che gli varrebbe un romanzo (di John Fante?), se non gli valesse, ahilui, anche un atto giudiziario pesante. ...

Addio al bimbo morto in piscina : volo di colombe e fuochi d'artificio. Commuove la lettera della maestra : Fiori, colombe, fuochi d?artificio e la banda musicale. L?Addio al piccolo Davide Marciano, al Corpus Domini a Maddaloni, nel Casertano, è stato straziante. Circa mille le persone...

Pubblicata una revisione della letteratura sull’ipotiroidismo subclinico su una prestigiosa rivista internazionale : Bernadette Biondi, Professore associato di endocrinologia e oncologia molecolare dell’Università Federico II di Napoli, ha pubblicato, insieme a due autori statunitensi, una revisione della letteratura sull’ipotiroidismo subclinico. Bernadette Biondi ha pubblicato nel 2018 una revisione della letteratura sull’ipertiroidismo subclinico sulla prestigiosa rivista New England Journal of Medicine (Giornale di Medicina del New England) e nel 2019 ...

“Non hai mai smesso di trasmettere tutto ciò che per te valeva la pena". Il ricordo di Borrelli nell'ultima lettera della figlia : “Non hai mai smesso di trasmettere tutto ciò che per te valeva la pena trasmettere. Nel mio momento più buio ci sei stato”. È un passaggio di una breve commiato dedicato al padre da Federica, figlia di Francesco Saverio Borrelli, il magistrato morto oggi a Milano.Borrelli, alla guida del pool dal 1992 al 1999, si è spento nell’hospice dell’Istituto dei Tumori di Milano, dove era ricoverato. ...

Andrea Camilleri : in ricordo di un maestro della letteratura contemporanea : Il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani vuole ricordare Andrea Camilleri, un grande maestro della letteratura italiana contemporanea. Lo scrittore siciliano, senza disprezzare l’elemento ironico, ha affrontato lucidamente molteplici temi di attualità all’interno delle sue opere. Andrea Camilleri: un’icona letteraria del ‘900 Se ne va uno dei maggiori affabulatori del ‘900. Un figlio ...

Tiziano Ferro scrive una lettera la Corriere della Sera : “Il mio è un Dio simpatico. E il mio matrimonio riguarda tutti” : Dopo il matrimonio celebrato a Sabaudia con Victor Allen, 54 anni, Tiziano Ferro ha deciso di scrivere una lettera al Corriere della Sera. “Fino a pochi anni fa nessuno conosceva la mia storia. Solo le chiese, il mio inconscio, i miei quaderni; qualche cuscino, la mia mente e le sue stanze. Solo io, a guardarmi ogni mattina allo specchio, senza apprezzarmi. Per poi ricominciare. Finché ho conosciuto l’amore. Mi ricordo quando, appena ...

La lettera di Tiziano Ferro sul Corriere Della Sera : l’amore - Dio e l’invito a mettere al centro l’essere umano : La lettera di Tiziano Ferro sul Corriere Della Sera di oggi parla di amore, quello per Victor, ma anche quello nei confronti di un Dio buono, nel quale l'artista crede. Tiziano Ferro si è sposato a Sabaudia con un uomo americano conosciuto per caso, che è stato in grado di sorprenderlo con una proposta di matrimonio nel giorno del suo compleanno, semplice ma efficace, di sicuro impatto. Oggi l'artista scrive una lettera sul Corriere Della ...

La lettera più antica della cristianità : Si trova nella città svizzera di Basilea la lettera più antica della cristianità: essa è un papiro egizio scritto in lingua greca e classificato come “P.Bas. 2.43” e datato all’anno 230. L’università svizzera di Basilea custodisce il reperto da oltre 100 anni ma solo ora è stato possibile capire che si trattava di un testo cristiano grazie alla formula di commiato tipica dei cristiani dell’epoca. La scoperta sensazionale è stata fatta dalla ...

La lettera di Renzi in cui accusa il Pd per la gestione della crisi dei migranti : “Non abbiamo sottovalutato la questione immigrazione: l'abbiamo sopravvalutata quando nel funesto 2017 abbiamo considerato qualche decina di barche che arrivava in un Paese di 60 milioni di abitanti, ‘una minaccia alla democrazia'”. L'ex premier e segretario del Pd lo scrive su la Repubblica, che apre la prima pagina del giornale con questo titolo: “migranti, io accuso il Pd”, per dire poi che sulla questione “siamo stati allarmisti” e “pavidi ...

Adriana Volpe fa un chiarimento sulla lettera di richiamo della Rai : Adriana Volpe chiarisce sulla guerra con Giancarlo Magalli: “Informazioni riportate in modo non corretto” Ha rotto il silenzio facendo un chiarimento sulla lettera di richiamo ricevuta dalla Rai Adriana Volpe: la conduttrice di Mezzogiorno in Famiglia, non è un segreto per nessuno, non ha per nulla gradito la non riconferma della sua trasmissione per la prossima stagione televisiva, tuonando più volte, di recente, contro il direttore ...

lettera d’amore a Carola Rackete. La comandante della Sea Watch spiegata a chi oggi ha 15 anni : Carola Rackete, la comandante della Sea Watch arrestata a Lampedusa dalla Guardia di Finanza, ha salvato 42 vite ed è stata fermata da chi non sa che chi salva una vita salva il mondo intero. Rosa Parks non si alzò. Giorgio Perlasca si finse console spagnolo. Gino Bartali fingeva allenamenti fino ad Assisi. Anche Cristo ribaltò i tavoli dei mercanti. Solo Fantozzi ha sempre obbedito.Continua a leggere