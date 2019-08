La folle crisi | per la Lega il governo è al capolinea | poi si apre la partita Ma il M5s

Fonte : ilfogliettone

(Di domenica 18 agosto 2019) Il messaggio che arrivera' dallamartedi' a palazzo Madama sara' chiaro: questoe' al, non si puo' continuare ad andare avanti. Una eventuale risoluzione ci sara' solo dopo aver ascoltato il presidente del Consiglio Conte ma il convincimento tra gli 'ex lumbard' e' quello che il premier salira' al Colle per fare un passo indietro. E' soltanto allora che si aprira' la vera. Con le lancette che torneranno al 4 marzo di un anno fa. Quando il dossier sara' nelle mani del Capo dello Stato non si esclude nulla. I leghisti non chiuderebbero neanche all'eventualita' di un rilancio dell'alleanza giallo-verde, una parte del Carroccio vorrebbe esplorare questa strada. Per un nuovo esecutivo. Ma ormai i pentastellati hanno fatto sapere che quel forno e' chiuso.E quegli spiragli che si erano aperti in questi giorni sembrano non esserci piu'. Dunque il ritorno al 4 ...

