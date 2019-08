La «folle» corsa del bond austriaco a 100 anni

Roma - gesto folle sull'Olimpica : uomo lancia un mattone di dieci chili su un'auto in corsa VIDEO FOTO : Paura sulla via Olimpica, all'altezza del ponte pedonale di Villa Pamphili. Erano circa le 11.30 di oggi, martedì 23 luglio, quando un automobilista si è visto lancia re addosso un...

I cambiamenti climatici e la corsa folle ai condizionatori : sempre più gas serra per combatterne gli effetti : Un nuovo studio, tutto italiano, appena pubblicato su Environmental Science and Policy, dimostra che in assenza di politiche mirate ed efficaci, molte famiglie si affideranno ai condizionatori per adattarsi ai cambiamenti climatici, rischiando di generare ancora più emissioni di gas ad effetto serra. La ricerca, guidata da Enrica De Cian, professoressa dell’Università Ca’ Foscari Venezia e ricercatrice del Centro Euro-Mediterraneo sui ...