Fonte : calcioweb.eu

(Di domenica 18 agosto 2019) Il tema delle plusvalenze è tra quelli molto discussi in quest’ultimo periodo, tra indagini e analisi varie. Ma, per ora, solo tanto rumore. A tal proposito, un’ulteriorearriva direttamente dal, che concentra la sua attenzione sui tantissimi acquisti di questa sessione estiva in Serie A definiti insignificanti. Da De Ligt a Lukaku, passando per lepiù piccole passate quasi in terzo piano. “L’estate di Lukaku e De Ligt, forse di Icardi e Dybala, sicuramente di Spinazzola e Pellegrini, Radu e Pinamonti, Neto, Jordao e decine di altri carneadi: non giocatori, plusvalenze viventi. I top player magari cambieranno il volto della Serie A, ma sono i piccoli nomi che la tengono a galla.diapparentemente insignificanti eppure preziose: al giorno di Ferragosto, in Serie A ci sono state 524 cessioni e 644 ...

EnricaTonola : RT @AdrianaSpappa: ??Truce-spoiler?? In diretta FB, il truce denuncia di aver smascherato un complotto a suo carico! Tuttavia non resiste e l… - CalcioWeb : La denuncia del Fatto Quotidiano: '#Calciomercato truccato, centinaia le operazioni insignificanti e sarà sempre pe… - sermezane : RT @AdrianaSpappa: ??Truce-spoiler?? In diretta FB, il truce denuncia di aver smascherato un complotto a suo carico! Tuttavia non resiste e l… -